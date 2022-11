Espaçonave chinesa libera objeto misterioso em órbita – EUA – CMIO

Acredita-se que o OVNI seja parte de um sistema de transporte reutilizável que está sendo desenvolvido por Pequim

Um foguete reutilizável chinês em órbita da Terra lançou outro objeto em órbita, de acordo com a Força Espacial dos EUA, que detectou a nave desconhecida na segunda-feira. De acordo com o site Orbital Focus, o segundo objeto provavelmente está viajando a menos de 200 metros de seu pai.

Com poucas informações oficiais, especialistas dos EUA acreditam que o novo objeto está relacionado a um projeto financiado pela Fundação de Ciências Naturais da China. Especificamente, a nave emparelhada pode estar envolvida no desenvolvimento de um segmento orbital em um sistema de transporte espacial de dois estágios para órbita totalmente reutilizável. O componente suborbital do sistema realizou um segundo voo em setembro.

Observadores do espaço levantaram a hipótese de que o objeto pode ser um pequeno satélite projetado para monitorar a nave maior, um módulo de serviço ou o resultado de um teste para ver se a nave maior poderia implantar com sucesso cargas úteis de satélite.

o “nave espacial experimental reutilizável” foi lançado em 4 de agosto de Jiuquan no deserto de Gobi, impulsionado por um dos foguetes Long March 2F da China, e está em órbita há três meses. É possível que o objeto tenha sido lançado há algum tempo e só tenha se tornado visível quando a espaçonave mudou sua órbita ligeiramente há duas semanas.

Pequim tem sido caracteristicamente silenciosa sobre a natureza e os detalhes da missão, e não está claro quando a espaçonave pousará ou onde. Está sendo desenvolvido pela Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos de Lançamento.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Sonda dos EUA lança luz sobre o mistério dos OVNIs – NYT

Cerca de metade dos 366 “objeto voador não identificado” avistamentos registrados pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional no ano passado permanecem abertos, embora alguns acreditem que muitas das naves – capazes de realizar manobras impossíveis para aviões americanos – podem ser drones chineses.