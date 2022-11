Partido Rally Nacional da França nomeia novo líder — CMIO

Jordan Bardella se torna o primeiro líder do movimento de direita que não é da família Le Pen

O partido de direita francês Rally Nacional elegeu Jordan Bardella como presidente em caráter permanente, substituindo Marine Le Pen, sua líder de longa data. O eurodeputado de 27 anos obteve 85% dos votos, anunciou o partido no sábado em seu congresso em Paris.

Bardella é o primeiro presidente do Rally Nacional a não vir da família Le Pen. Ele atuava como presidente interino desde julho de 2021, tendo assumido o cargo para que Le Pen pudesse se concentrar em sua campanha presidencial malsucedida.

Bardella derrotou com folga o rival Louis Aliot, prefeito de Perpignan, que aos 53 anos tem quase o dobro de sua idade, e que permanecerá como vice-presidente do partido.

Envolvido com a política de direita desde a adolescência, Bardella se apresentou como um “candidato a continuidade”, dizendo à AFP que esperava “construindo sobre o incrível legado que Marine está entregando.”













Na eleição nacional de abril, Le Pen aproximou mais do que nunca um candidato do Rally Nacional da presidência, obtendo 41,5% dos votos contra os 58,6% de Emmanuel Macron em um segundo turno.

O partido conquistou um recorde de 89 cadeiras na Câmara dos Deputados dois meses depois, dez vezes mais do que a anterior e derrubando a maioria do partido renascentista de Macron.

Le Pen assegurou ao congresso do partido que ela estava “não saindo [the party] tirar férias”, prometendo ser “onde o país precisa de mim”, após o anúncio da vitória de Bardella. Espera-se que ela faça uma quarta tentativa no Palácio do Eliseu em 2027.

Desde que assumiu o lugar de seu pai, Jean-Marie Le Pen, que co-fundou o partido como Front National há 50 anos, Le Pen presidiu uma reforma abrangente do partido, mudando o nome do grupo para dissipar algumas das associações mais controversas com o ancião. política de Le Pen e atrair membros mais jovens.

Os detratores do National Rally, no entanto, acusam seus membros de abrigar sentimentos racistas e antissemitas, e até mesmo seu vice-presidente Aliot argumentou que o partido deveria suavizar ainda mais sua mensagem para apelar à direita dominante.