Sérvios renunciam em massa de cargos oficiais em Kosovo — CMIO

Policiais étnicos sérvios, legisladores e outros funcionários do governo saíram em solidariedade a um policial demitido

Dezenas de funcionários governamentais de etnia sérvia na região separatista de Kosovo se demitiram de seus cargos.

Eles estão protestando contra a demissão de um chefe de polícia que se recusou a cumprir as ordens de Pristina exigindo que os motoristas troquem as placas de automóveis emitidas por Belgrado ou enfrentarão penalidades que eventualmente incluirão o confisco de veículos.

Um ministro do governo, dez parlamentares e uma série de policiais, funcionários do judiciário e outros nos quatro municípios de maioria sérvia da província renunciaram no sábado, com os policiais removendo seus uniformes simbolicamente. Eles prometeram não voltar até que um “Associação de Municípios da Sérvia” é criado.

O líder kosovar Albin Kurti exortou os sérvios na província a “manter a calma, a paz e a segurança” após a demissão em massa, implorando a eles que não “boicotar ou abandonar as instituições do Kosovo” ou “ser vítima de manipulações políticas e jogos geopolíticos.”













A renúncia em massa foi proposta por Goran Rakic, presidente do partido Lista Sérvia em Kosovo, em uma reunião entre seu partido e os prefeitos dos quatro municípios. Os sérvios devem “fortalecer e construir suas próprias instituições” na província em cooperação com a Sérvia, disse Rakic, denunciando o “decisão ilegal e anti-sérvia” para suspender o chefe de polícia de North Mitrovica, Nenad Djuric, na quinta-feira.

Djuric foi demitido por se recusar a emitir reprimendas a motoristas pegos com placas sérvias pré-guerra, oficialmente ilegais a partir de 1º de novembro, tendo denunciado a ordem como discriminatória contra os sérvios.

As advertências da polícia são a primeira de uma eliminação gradual das placas em três partes, que deve ser substituída por registros emitidos pelo Kosovo até 21 de abril. Durante a segunda fase, os motoristas com placas sérvias serão multados em € 150, placas em falta após essa data serão confiscadas.

A Sérvia colocou seus militares em alerta máximo no início desta semana, quando o impasse sobre placas de carros foi retomado. Tropas de reserva da Otan chegaram ao Kosovo em setembro, e o presidente sérvio Aleksandar Vucic acusou Pristina de aumentar ainda mais as tensões ao enviar suas próprias tropas para regiões fronteiriças.

Um esforço anterior para forçar os 10.000 motoristas de veículos registrados na Sérvia a trocar suas placas em julho, com ambos os lados se recusando a reconhecer os documentos de identidade do outro, quase explodiu em brigas antes que diplomatas americanos e europeus negociassem uma solução.

Tanto a Sérvia quanto sua província separatista, que não é reconhecida como Estado independente pela ONU, querem se juntar à UE. No entanto, seus objetivos são mutuamente exclusivos, com Pristina buscando inclusão como um estado independente e Belgrado determinado a reabsorver Kosovo.