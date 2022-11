Neta de um colaborador nazista ucraniano da Segunda Guerra Mundial, Chrystia Freeland é supostamente a escolha “principal” de Washington para o trabalho

o “candidato principal” A favorita de Washington para substituir o secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg é Chrystia Freeland, atualmente Ministra das Finanças e Vice-Primeira Ministra do Canadá, informou o New York Times na sexta-feira.

O bloco supostamente pretende instalar uma mulher em seu comando pela primeira vez, com outros prováveis ​​candidatos sendo a premiê estoniana Kaja Kallas, a presidente eslovaca Zuzana Caputova e Kolinda Grabar-Kitarovic, ex-presidente da Croácia, que também foi embaixadora de Zagreb em Washington. o “forte concorrente” A lista fornecida pelo NYT corresponde a reportagens anteriores da mídia deste ano.

A escolha de um novo Secretário-Geral da OTAN, no entanto, ainda está a meses de distância e “os nomes que aparecem primeiro” pode não sobreviver à barganha entre os membros do bloco, disseram funcionários não identificados da Otan ao NYT. O atual chefe do bloco, Stoltenberg, deveria deixar o cargo em 30 de setembro, mas seu mandato foi prolongado até o final de 2023 em meio ao conflito na Ucrânia. O chefe da OTAN pode acabar tendo seu mandato estendido por mais um ano, teria sugerido um dos funcionários.

Ainda assim, acredita-se que Freeland seja o “candidato principal” para o cargo de chefe da OTAN, favorecido pelos próprios EUA.

“Onde qualquer um dos candidatos vier a apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia será um fator crítico”, disse. o papel escreve.













Freeland, cuja mãe era ucraniana, é conhecido por ter uma forte postura pró-ucraniana. Ela é neta de Michael Chomiak, descrito pelo NYT como um “imigrante grato ao Canadá” que foi durante a Segunda Guerra Mundial um “jovem envolvido com um movimento nacionalista ucraniano que via os nazistas como folhas úteis para combater os soviéticos”.

O jornal não mencionou, no entanto, que Chomiak era um colaborador nazista ucraniano proeminente e o editor-chefe de um jornal de propaganda em língua ucraniana Krakivs’ki Visti. O veículo, publicado entre 1940 e 1945, foi financiado diretamente pela Alemanha nazista e descrito pelo historiador canadense – e genro de Chomiak – John-Paul Himka como um “veementemente anti-semita” publicação.

Freeland tem sido extremamente ambígua em sua ascendência, não apenas se recusando a condenar seus avós maternos, mas um pouco endossando-os. Em 2015 ela escreveu um ensaio chamado “Minha Ucrânia”, afirmando que seus avós colaboradores nazistas “se viam como exilados políticos com a responsabilidade de manter viva a ideia de uma Ucrânia independente”.

“Esse sonho persistiu na geração seguinte e, em alguns casos, na geração seguinte”, Freeland escreveu no ensaio.