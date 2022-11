FT: Reino Unido e Japão miram pacto militar para fortalecer a cooperação com os EUA no Indo-Pacífico

que permitirá aos países fortalecer a cooperação com os Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, informa o jornal britânico Financial Times.

“O Japão e o Reino Unido devem assinar um grande pacto de defesa em dezembro que permitirá aos países intensificar a cooperação com os EUA na região do Indo-Pacífico e fortalecer a contenção da crescente ameaça da China”, disse o jornal.

Como observa o jornal, o acordo facilitará os exercícios conjuntos e a cooperação no campo da logística entre os países, além de estabelecer a base legal para simplificar os procedimentos burocráticos no envio de tropas de um país para outro. O jornal também escreve que, em dezembro, os dois países devem revelar os detalhes de uma parceria para desenvolver conjuntamente novos caças.

O jornal observa que o Japão também está nos estágios preliminares de considerar um pacto de defesa com as Filipinas.