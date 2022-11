Taiwan embaralha força aérea após detectar jatos chineses — CMIO

As defesas de Taipei foram ativadas em resposta à mais recente atividade militar de Pequim perto da ilha autônoma

As forças militares de Taiwan reagiram a aeronaves e embarcações navais chinesas que foram detectadas perto da ilha autônoma, incluindo um avião que supostamente cruzou a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taipei (ADIZ), afirmou o Ministério da Defesa de Taiwan no sábado.

Jatos, sistemas de mísseis e forças navais foram despachados depois que nove aeronaves chinesas e dois navios da Marinha foram detectados dentro e perto do Estreito de Taiwan, segundo Taipei. A aeronave supostamente violou o ADIZ no canto sudoeste da zona, a mesma área onde um recorde de 56 jatos chineses voaram durante os exercícios em 4 de outubro.

Ao contrário de uma alegação do senador norte-americano Robert Menendez, que visitou Taiwan em abril passado, os jatos chineses não cruzaram o espaço aéreo de Taiwan. A ADIZ se estende muito além do território de Taipei, cobrindo a região onde Taiwan monitora aeronaves para fins de segurança.

A China intensificou os exercícios militares na região ao redor de Taiwan desde agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, desafiou as advertências de Pequim contra a visita a Taipei. Em resposta à disputa, a China cortou os laços militares e climáticos com os EUA e realizou jogos de guerra no Estreito de Taiwan.

9 aeronaves PLA e 2 embarcações PLAN em torno de nossa região foram detectadas hoje (5 de novembro de 2022) até 1700 (GMT + 8). #ROCArmedForces monitoraram a situação e responderam a essas atividades com aeronaves no CAP, embarcações navais e sistemas de mísseis baseados em terra. pic.twitter.com/LbB1M57N6D — 國防部 Ministério da Defesa Nacional, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 5 de novembro de 2022

A China prometeu se reunificar com Taiwan, pela força, se necessário, e considera a ilha parte de seu território soberano. Os EUA e as Nações Unidas reconhecem Pequim como o “único governo legal da China” debaixo de “Uma China” política. Washington reconhece oficialmente, sem endossar, a reivindicação da China de soberania sobre Taiwan.

Falando no congresso do Partido Comunista do mês passado, o presidente Xi Jinping pediu ao Exército de Libertação Popular que “melhorar totalmente o treinamento e a preparação para a guerra”, o South China Morning Post informou no sábado. Oficiais do PLA disseram que os militares chineses estão agora “espera em tempo integral” para a guerra no Estreito de Taiwan.