Analistas chamaram o fator decisivo na votação nas eleições para o Congresso dos EUA

WASHINGTON, 6 de novembro – RIA Novosti. Problemas na economia serão o principal fator na votação nas eleições de meio de mandato dos EUA para 80% dos americanos, de acordo com os resultados de uma pesquisa sociológica realizada pela ABC News em conjunto com o Washington Post.

Nos Estados Unidos, 8 de novembro será o principal dia de votação para as eleições de meio de mandato para ambas as casas do Congresso dos EUA. Eles elegerão todos os 435 membros da Câmara dos Deputados e 35 dos 100 senadores. No estado de Nova York, entre outras coisas, haverá uma eleição para governador.