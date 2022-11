Democratas dos EUA encontram-se à mercê do Big Oil antes das eleições – CMIO

Joe Biden pediu às empresas petrolíferas que aumentassem a oferta e reduzissem os preços às suas próprias custas, enquanto as ameaçavam com impostos mais altos. Mas isso ajudará as chances eleitorais dos democratas?

Em oposição direta à agenda verde do Partido Democrata, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou que a indústria do petróleo aumentasse a produção e reduzisse os preços – ou então. Mas o líder dos EUA tem o poder de controlar o livre mercado?

À medida que o sentimento público sobre a economia dos EUA começa a ferver, Biden está tentando transferir a culpa para a indústria do petróleo por acumular lucros enquanto mantém os preços nas bombas excessivamente altos, estrangulando assim o crescimento econômico.

“Está na hora dessas empresas pararem com a especulação de guerra, cumprirem suas responsabilidades neste país e dar um tempo ao povo americano e ainda se sair muito bem”, disse. Biden a repórteres na Casa Branca esta semana. “Se não o fizerem, pagarão um imposto mais alto sobre seus lucros excedentes e enfrentarão restrições mais altas.” O líder dos EUA disse que “trabalhar com o Congresso para analisar essas opções que estão disponíveis para nós e outros”.

É questionável, no entanto, como os democratas serão capazes de construir um consenso bipartidário para tais penalidades contra a indústria do petróleo quando os republicanos, que têm uma boa chance de ganhar a Câmara em 8 de novembro, são abertamente hostis a qualquer novo "sufocante" impostos.













Embora os preços do gás nos EUA tenham diminuído US$ 1,25 por galão em relação ao pico do verão, a média nacional atual é de US$ 3,76 por galão, o que ainda é mais de 35 centavos mais alto do que no ano passado. Em um momento em que a inflação atingiu o teto para tudo, de alimentos a serviços públicos, esses centavos extras fazem a diferença.

Enquanto isso, a indústria do petróleo, que continua a apresentar lucros astronômicos, rejeita as alegações de Biden de que o povo americano está sendo deixado de fora da bonança. O CEO da Exxon Mobil Corp, Darren Woods, disse que sua empresa está dividindo os lucros entre os acionistas.

“Houve uma discussão nos EUA sobre nossa indústria devolver alguns de nossos lucros diretamente ao povo americano”, disse. Woods disse à Bloomberg News. “É exatamente isso que estamos fazendo na forma de nosso dividendo trimestral.”

A Casa Branca reagiu no Twitter várias horas depois, dizendo: “Não acredito que tenho que dizer isso, mas dar lucros aos acionistas não é o mesmo que baixar os preços para as famílias americanas.”

Biden mencionou algo em seu discurso na Casa Branca que reflete as expectativas míopes de seu governo sobre a indústria do petróleo em um momento em que os democratas estão tentando impor sua “agenda verde” ao povo americano.

“Os lucros recordes de hoje não são porque eles estão fazendo algo novo ou inovador. Os lucros são uma colheita inesperada da guerra”, Biden disse, em referência ao conflito que agora ocorre entre a Rússia e a Ucrânia. A pergunta que muitos observadores estão fazendo é: por que a Casa Branca não esperou até que aqueles “novo e inovador” tecnologias estavam online antes de cancelar tudo de uma vez?

Enquanto os democratas culpam a Rússia, o Big Oil e a OPEP pelos atuais problemas econômicos dos Estados Unidos, em seu primeiro dia no cargo, o presidente Biden encerrou a exploração de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, proibiu a perfuração no estado de Utah e cancelou a Oleoduto Keystone XL entre os Estados Unidos e o Canadá, projeto de assinatura de Donald Trump que teria reduzido em grande parte a dependência americana do fornecimento de petróleo do volátil Oriente Médio e além. O petróleo canadense teria escoado para os Estados Unidos tão livremente quanto a cerveja na torneira. Para completar, Biden anunciou em março a proibição do petróleo russo e outras importações de energia em retaliação à ofensiva de Moscou na Ucrânia. Ele realmente achava que os preços da energia permaneceriam estáveis ​​após esses movimentos?













Em vez de esperar até que a economia dos EUA fizesse uma transição completa para a energia renovável, os democratas cortaram o país de sua própria salvação. Isso colocou os Estados Unidos à mercê do Big Oil, que está se comportando com toda a ganância que se espera de um país construído sobre o ethos capitalista. Enquanto a indústria do petróleo mantiver os acionistas felizes, eles podem argumentar que estão ‘espalhando a riqueza’, apesar do fato de que os investidores que agora estão colhendo lucros inesperados constituem uma pequena porcentagem da população dos EUA e contribuem pouco para o crescimento econômico geral.

Agora, com as eleições de meio de mandato se aproximando rapidamente, Biden e o Partido Democrata se veem lutando para limpar a bagunça que eles mesmos criaram. Com os cruzados verdes gritando por moinhos de vento, energia solar e carros elétricos, a Casa Branca foi forçada a tirar 180 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), agora drenada para seus níveis mais baixos desde 1984, enquanto pede à indústria petrolífera que aumente abastecimento e reduzir os preços. No entanto, Biden pode acabar sendo esnobado pelas grandes petroleiras, assim como foi pelos ‘aliados’ dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, particularmente a Arábia Saudita, quando pediu que aumentassem a produção de petróleo.

Embora possa parecer uma tarefa honrosa para os Estados Unidos se livrar de um vício em petróleo que mata o planeta, fazê-lo sem um plano de backup é simplesmente suicídio econômico e político, como os democratas podem aprender da maneira mais difícil em 8 de novembro.