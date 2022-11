Bots russos se intrometendo nas eleições intermediárias – NYT – CMIO

A fazenda de trolls russa culpada pela vitória eleitoral de Donald Trump está de volta, segundo pesquisadores dos EUA

Os bots e trolls russos culpados pela vitória do ex-presidente Donald Trump nas eleições de 2016 retornaram às plataformas de mídia social dos EUA, concentrando seus ataques de semeadura de discórdia e desinformação em redes alternativas como Gab e Parler, pesquisadores de equipamentos de caça a bots Recorded Future, Mandiant e Graphika alertou o New York Times no domingo.

Contas questionáveis ​​que se acredita estarem ligadas ao russo “fazenda de trollsA Agência de Pesquisa da Internet está mirando nos conservadores antes das eleições de meio de mandato de terça-feira, disseram os pesquisadores, abordando temas familiares como fraude eleitoral, leniência percebida dos democratas em relação ao crime, cheque em branco do governo para a Ucrânia, crianças transgêneros e outras questões polêmicas.

Os pesquisadores reconheceram que qualquer campanha de influência travada no Gab, Gettr ou no Truth Social do ex-presidente é necessariamente muito menor do que a campanha do IRA no Facebook de 2016, e admitiram parte do conteúdo “não se espalhou viralmente para outras plataformas.” Uma conta do Gab considerada um exemplo de uma personalidade do IRA que ressurgiu para se intrometer nas eleições intermediárias tinha apenas 8.000 seguidores, com uma postagem recebendo apenas 43 respostas.













No entanto, eles argumentaram que era necessário menos esforço para semear a discórdia do que nas eleições anteriores. “Desde 2016, parece que os estados estrangeiros podem se dar ao luxo de tirar um pouco do pé do acelerador, porque já criaram uma divisão tão suficiente que há muitos atores domésticos para carregar a água da desinformação para eles”, disse o executivo do Twitter que virou especialista em segurança eleitoral Edward Perez ao Times.

Pesquisadores como Ben Nimmo, da Graphika, afirmaram, após a vitória de Donald Trump em 2016, que alguns milhares de dólares em gastos com anúncios no Facebook pelo IRA desempenharam um papel crítico em convencer centenas de milhares de americanos a perder a fé no processo democrático. A narrativa de “Bots russos ameaçando o processo de votação” ressurgiu a cada eleição nos EUA – e também em muitas eleições estrangeiras – desde então.

No entanto, até a Graphika reconheceu em setembro que centenas de contas falsas operadas pelo Pentágono estavam disseminando narrativas pró-EUA, pró-OTAN e anti-Rússia em plataformas de mídia social nos últimos cinco anos, deixando um rastro de evidências de que Funcionários do Facebook aparentemente disseram a funcionários do governo que estavam preocupados que adversários estrangeiros pudessem expor.

Na quarta-feira, a família da vítima de tiroteio em massa com motivação racial Clementa Pinckney processou o pai do Facebook Meta, o IRA e o suposto financiador primário deste último, o associado do presidente russo Vladimir Putin, Yevgeny Pughozin, por supostamente permitir o “radicalização online” do assassino de Pinckney, Dylann Roof. O gigante da mídia social deveria saber que o IRA era “causando ativa e propositalmente a radicalização online de usuários suscetíveis”, alega o processo.