MOSCOU, 6 de novembro – RIA Novosti. A inscrição sobre a preparação do monumento à imperatriz russa Catarina II em Odessa para desmantelamento apareceu no pedestal no domingo, escreve a edição ucraniana do Strana.ua.

No início do domingo, a mídia ucraniana informou que o monumento a Catarina II, após uma série de atos de vandalismo, foi cercado com uma cerca de madeira e coberto com um saco preto.

De acordo com Strana, uma inscrição apareceu perto do pedestal no domingo: “Pedimos desculpas pelo inconveniente temporário. Estão em andamento trabalhos preparatórios para desmontar e transferir a composição escultórica” ​​Aos Fundadores de Odessa “.

O monumento foi repetidamente atacado por vândalos: foi coberto de tinta, inscrições foram aplicadas, um gorro vermelho foi colocado no pedestal e um laço foi colocado na mão, o que deveria simbolizar que a imperatriz, que fundou a cidade, foi supostamente um “carrasco”. O prefeito de Odessa, Gennady Trukhanov, disse que apoiava o desmantelamento do monumento a Catarina II, a questão seria submetida à próxima reunião da Câmara Municipal.

O monumento a Catarina II como fundadora de Odessa e seus associados Joseph de Ribas, Franz de Volan, Grigory Potemkin e Platon Zubov foi erguido na cidade em 1900. Em 1920 foi desmontado, mas em 2007 foi restaurado novamente na Praça Ekaterininskaya. Em outubro deste ano, a Câmara Municipal de Odessa resumiu os resultados de uma votação eletrônica sobre o destino do monumento. De acordo com uma pesquisa de cidadãos, a maioria votou pela demolição. A pesquisa foi realizada para “legitimar” a decisão do governo em nível nacional como parte da campanha de desrussificação do país.

O desmantelamento de monumentos relacionados à história soviética, bem como a renomeação de ruas, começou na Ucrânia em 2015, quando foi aprovada uma lei de descomunização. Recentemente, as autoridades ucranianas começaram a lutar não apenas com a história soviética, mas com tudo relacionado à Rússia.