Raisi diz que o Irã resistiu às tentativas de desestabilização dos EUA

O Irã conseguiu resistir às tentativas dos EUA de promover o caos no país, declarou na sexta-feira (4) Ebrahim Raisi, presidente iraniano, durante comício no exterior da antiga embaixada dos EUA em Teerã, citado pela agência britânica Reuters.

Ele disse que as cidades iranianas estavam “sãs e salvas” após os violentos distúrbios antigovernamentais, que chamou de tentativa falha de Washington de repetir as revoltas de 2011 no mundo árabe.

Em 16 de setembro, no Irã começaram manifestações violentas após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos de idade, por usar o hijab “de forma imprópria”, uma ofensa punível com prisão. Segundo alguns relatos, ela morreu depois que os policiais a atingiram na cabeça. No entanto, de acordo com o legislador iraniano Mohammad Saleh, um exame do corpo da mulher não revelou sinais de violência.