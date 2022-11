Japão pode voltar a exportar equipamentos militares de segunda mão, diz mídia

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







De acordo com fontes da agência Nikkei, as disposições que permitem que o Japão envie equipamentos de segunda mão para outras nações podem ser incluídas em uma Estratégia de Segurança Nacional atualizada, que deve ser divulgada pelo governo japonês até o final deste ano. Segundo a mídia, a medida deve fortalecer o Exército japonês e a cooperação com outros países da região em meio ao crescente poderio militar da China.

Se as medidas forem adotadas, elas devem entrar em vigor até o final do ano fiscal de 2023, que termina no dia 31 de março de 2024.

De acordo com a lei atual, o Japão pode exportar seu equipamento militar de segunda mão em certas circunstâncias. Por exemplo, o país pode enviar seus jatos ou navios para outros países se forem usados apenas para eliminar desastres naturais ou coletar informações. O fornecimento de tais equipamentos para fins exclusivamente militares e a exportação de tanques e mísseis de segunda mão são proibidos no Japão.

Tóquio pode começar a enviar equipamentos militares para vários países asiáticos, incluindo a Índia, Vietnã e Filipinas, conforme os acordos sobre equipamentos de defesa e transferência de tecnologia que os lados assinaram nos últimos anos.

Em janeiro, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que as autoridades do país apresentariam três documentos de defesa atualizados até o final de 2022. Eles incluem a Estratégia de Segurança Nacional, os padrões do Programa de Defesa Nacional e o Programa de Defesa de Médio Prazo.

Panorama internacional FT: Reino Unido e Japão miram pacto militar para fortalecer a cooperação com os EUA no Indo-Pacífico





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report