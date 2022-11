Japão faz revisão em sua frota naval em meio às tensões com a Coreia do Norte

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







A Força Marítima de Autodefesa do Japão informou que 18 navios de 12 nações, incluindo Austrália, Canadá, Índia e Estados Unidos, bem como um total de seis aviões de guerra franceses e americanos, aderiram à revisão.

As forças navais da Coreia do Sul também participaram da revisão, em uma sinalização de união de esforços ante as ameaças da Coreia do Norte, conforme aponta o portal Nikkei.

De acordo com a publicação, navios e aeronaves se reuniram na baía de Sagami, na província de Kanagawa, com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, inspecionando as frotas.

incluindo mísseis balísticos intercontinentais, com A bordo do porta-aviões MSDF Izumo, Kishida disse que a Coreia do Norte está lançando mísseis balísticos,, com mais frequência do que nunca desde o início deste ano.

Panorama internacional Japão quer se juntar à ‘corrida’ de mísseis hipersônicos até 2030 em meio a ‘ameaças’, segundo mídia

“A Coreia do Norte disparou um míssil que sobrevoou nosso país”, disse Kishida, referindo-se a um lançado em 4 de outubro. “Nunca podemos tolerar o desenvolvimento nuclear e de mísseis (da Coreia do Norte)”, disse ele.

Em uma referência velada contra a China, Kishida disse: “O ambiente de segurança em torno de nosso país, incluindo o mar da China Oriental e o mar do Sul da China, está rapidamente se tornando mais severo”.

Em seguida, ele enfatizou a necessidade de se preparar contra qualquer ameaça, e prometeu aumentar drasticamente capacidade de defesa do Japão.

Vale lembrar que, ontem (5), foi informado pelo Financial Times que os governos do Reino Unido e Japão pretendem assinar um acordo militar, em dezembro deste ano, que permitirá aos países fortalecer a cooperação com os Estados Unidos na região do Indo-Pacífico.

Panorama internacional FT: Reino Unido e Japão miram pacto militar para fortalecer a cooperação com os EUA no Indo-Pacífico





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report