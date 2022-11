Confiança empresarial do Reino Unido cai – pesquisa — CMIO

O investimento em novos projetos está em queda à medida que as empresas adotam uma abordagem de esperar para ver, diz S&P

As empresas de serviços do Reino Unido registraram seu maior declínio na atividade desde janeiro de 2021, de acordo com um relatório da Standard and Poor’s divulgado na quinta-feira.

O S&P Global UK Services Purchasing Managers’ Index (PMI) caiu para 48,8 pontos em outubro, abaixo dos 50,0 em setembro, marcando a pior leitura desde os números afetados pela pandemia de 20 meses atrás.

De acordo com a pesquisa, a incerteza política, os custos crescentes dos empréstimos e “Teimosamente” inflação alta prejudicou o investimento empresarial e incentivou uma abordagem de esperar para ver novos empreendimentos.

“Também houve muitos relatos de que contas de energia mais altas levaram à redução de gastos com serviços não essenciais”, disse o diretor de economia da S&P Global Market Intelligence, Tim Moore.

Ele observou que o aumento mais recente nas despesas comerciais, impulsionado por novos aumentos acentuados nos custos de energia e nos salários dos funcionários, foi mais rápido do que em qualquer momento no histórico da pesquisa antes da pandemia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

“Além da queda no início da pandemia, o grau de confiança em toda a economia de serviços é agora o mais baixo desde dezembro de 2008”. acrescentou Moura.

Especialistas dizem que a leitura do PMI, juntamente com outros indicadores, aponta para a economia britânica entrando em recessão. O PIB do país caiu 0,2% em base trimestral em outubro.

