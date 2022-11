G7 definirá preço fixo do petróleo russo – Reuters – CMIO

Moscou alertou que não venderá o combustível para países que participam da medida

Os países do Grupo dos Sete (G7) e a Austrália concordaram em estabelecer um preço fixo para o petróleo russo em vez de uma taxa flutuante atrelada a um índice de preços do petróleo, informou a Reuters na sexta-feira, citando fontes.

“A Coalizão concordou que o teto de preço será um preço fixo que será revisado regularmente, em vez de um desconto em um índice… Isso aumentará a estabilidade do mercado e simplificará a conformidade para minimizar a carga sobre os participantes do mercado”, disse uma fonte à Reuters.

A fonte acrescentou que vincular o preço a um índice de preços do petróleo, por exemplo, o benchmark internacional Brent, que foi uma das opções discutidas, pode levar ao aumento da volatilidade e diminuir o efeito desejado do teto. Por exemplo, se o Brent começasse a subir devido à menor oferta no mercado, o limite aumentaria de acordo, o que beneficiaria a Rússia.

De acordo com o relatório, o preço real ainda não foi decidido, mas será nas próximas semanas. O preço será revisado regularmente e poderá ser revisado no futuro se os parceiros da coalizão perceberem a necessidade de fazer isso.

Os países do G7 vêm discutindo um teto de preço do petróleo russo há meses, planejando a medida para reduzir os lucros da Rússia com as exportações de petróleo sem prejudicar a oferta. O limite deve entrar em vigor em 5 de dezembro para petróleo e em 5 de fevereiro do próximo ano para derivados de petróleo.













A Rússia, no entanto, disse repetidamente que não venderá petróleo a países que introduzam tetos de preços.

O embaixador de Moscou em Washington, Anatoly Antonov, alertou recentemente que os tetos de preços podem piorar ainda mais a crise global de energia.

“A receita para ‘salvar a cara’ desenvolvida no Departamento do Tesouro – o chamado ‘price cap’ para o petróleo russo – leva a economia global a cantos ainda mais sombrios desse tipo de labirinto de Knossos. Ao mesmo tempo, o prometido fio de Ariadne – nossa disposição de vender ‘ouro negro’ com prejuízo – não passava de um mito desde o início. Não garantiremos o bem-estar dos outros às nossas próprias custas. Não venderemos recursos para aqueles que retêm artificialmente os preços”, escreveu o diplomata em artigo para a revista National Interest.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT