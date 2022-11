Elon Musk pode adicionar mensagens pagas ao Twitter – NYT – CMIO

O serviço está considerando um plano para permitir que os usuários se conectem diretamente com celebridades

O novo proprietário do Twitter, o bilionário Elon Musk, está considerando a introdução de mensagens privadas pagas no Twitter, informou o New York Times na quinta-feira, citando fontes e documentos internos da empresa.

O serviço permitiria que usuários comuns enviassem missivas privadas a celebridades mediante o pagamento de uma taxa, de acordo com o relatório.

O preço não foi divulgado e nenhuma confirmação oficial sobre o serviço foi emitida.

A medida é mais uma na lista de medidas que Musk está considerando para tornar a plataforma de mídia social mais lucrativa. No início desta semana, ele anunciou que começará a cobrar uma taxa mensal de US $ 8 pelo Twitter “cheque azul” programa de verificação, amplamente utilizado por celebridades, empresas e influenciadores. Além disso, na quinta-feira surgiram relatos de que Musk planeja reduzir pela metade a força de trabalho de 7.500 funcionários do Twitter.

De acordo com o NYT, outras inovações possíveis incluem a adição de “pago” vídeos, além de reviver o Vine. O último é uma plataforma de vídeo de formato curto onde os usuários podem compartilhar clipes de vídeo em loop de seis segundos. Foi adquirido pelo Twitter em 2012, mas fechou devido à falta de monetização e possibilidades de publicidade. Fontes dizem que seu renascimento pode ajudar o Twitter a atrair um público mais jovem.

