Fabricante de vidro francês interrompe a produção devido aos custos de energia — CMIO

A Duralex foi forçada a interromper as operações por cinco meses devido ao aumento dos preços da eletricidade, anunciou o CEO da empresa

A maior fabricante de vidro da França, a Duralex, suspendeu as operações por cinco meses devido ao aumento dos preços da eletricidade, disse o CEO da empresa, José Luis LLacuna, ao canal de TV BFM na quarta-feira.

“As nossas faturas de gás e eletricidade aumentaram de 3 para 13 milhões de euros por ano… O preço da energia normalmente representa 5% a 7% do nosso volume de negócios. Hoje, está em torno de 46%. Não é sustentável”, Llacuna explicou, acrescentando que a operação da empresa se tornou “inviável” já que não consegue lucrar com gastos tão altos com energia, além de pagar salários e adquirir matérias-primas.

Ele acrescentou que durante o fechamento de cinco meses, os funcionários da Duralex continuarão recebendo 95% de seus salários, 70% dos quais serão cobertos pelo estado.

O responsável da empresa salientou, no entanto, que os seus armazéns estão atualmente suficientemente abastecidos para sobreviverem ao inverno e não provocarem escassez da sua mercadoria no mercado.

Mais cedo, a maior fundição de alumínio da França, Aluminium Dunkerque, disse que cortaria a produção em cerca de 20% devido ao aumento dos preços da energia. Outro fabricante de vidro, Arc, também disse que reduziria a produção e transferiria vários funcionários para o trabalho em meio período.

