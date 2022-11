Transição para carros elétricos projetada para custar à UE mais de meio milhão de empregos — CMIO

A Comissão Europeia planeja criar um grupo de trabalho especial para se preparar para a mudança, disse o comissário Thierry Breton

A transição da UE para carros elétricos pode levar à perda de 600.000 empregos em todo o bloco, alertou o comissário para o mercado interno, Thierry Breton.

O funcionário estava comentando sobre o plano do bloco de exigir que as montadoras atinjam um corte de 100% nas emissões de dióxido de carbono até 2035, o que efetivamente proibiria a venda de novos carros movidos a gasolina e diesel no bloco.

“O setor automotivo europeu emprega 12,7 milhões de pessoas de uma forma ou de outra, o que representa 6,6% de todo o emprego na UE. A transição para carros elétricos destruirá centenas de milhares de empregos, até 600.000 em toda a UE”, disse Breton em entrevista ao jornal Corriere della Sera, publicado nesta sexta-feira.

Ele chamou a transição de “maior transformação industrial” que a UE enfrenta, especialmente tendo em conta os prazos apertados.

O plano foi selado na semana passada com um acordo preliminar elaborado por negociadores dos estados membros da UE, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Agora, será necessária a adoção formal pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE para se tornar lei.

Embora o prazo para a adoção do regulamento não seja claro, Breton disse que planeja criar um grupo de trabalho especial composto por representantes da indústria automotiva, sindicatos de trabalhadores, consumidores e produtores de eletricidade para resolver as questões práticas. Por exemplo, ele disse que o número de pontos de carregamento na UE é atualmente muito pequeno e uma rede é necessária em todo o bloco.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Carregamento de carro elétrico na Itália é mais caro que a gasolina

O grupo de trabalho também analisará os recursos necessários para a produção de baterias, buscará maneiras de ajudar aqueles que perdem empregos devido à transição a encontrar novos empregos e analisará maneiras de tornar os carros elétricos mais disponíveis para os consumidores. Breton estima que até 2050, apenas 20% dos carros em uso na UE serão movidos a motores de combustão interna.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT