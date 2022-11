Itália planeja gastar bilhões para aliviar crise de energia – Reuters – CMIO

A Itália planeja reservar pelo menos 15 bilhões de euros (14,6 bilhões de dólares) no orçamento do próximo ano para amenizar o impacto do aumento dos custos de energia em empresas e residências, informou a Reuters na quinta-feira, citando fontes do governo.

Uma parte dos fundos será arrecadada com uma fatia dos 9 bilhões de euros destinados em 2023 para um esquema de alívio da pobreza, acrescenta a Reuters.

Segundo a agência, a recém-eleita primeira-ministra Giorgia Meloni já disse que adiaria medidas, como aposentadorias mais altas e cortes de impostos, que havia prometido durante sua campanha, e redirecionaria fundos para lidar com os efeitos da crise energética em curso.

A maior parte do financiamento, no entanto, virá dos recursos liberados com a elevação do déficit orçamentário do próximo ano para 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 3,4% que o governo havia projetado em setembro.













Os regulamentos da UE que limitam os déficits governamentais nos países da zona do euro a 3% do PIB foram suspensos durante a pandemia. A Comissão Europeia adiou o restabelecimento da política de disciplina fiscal até 2024 por causa do conflito na Ucrânia.

A inflação na Itália saltou para 11,9% em outubro em relação ao ano anterior, a taxa mais alta desde março de 1984, segundo dados provisórios do instituto nacional de estatísticas Istat.

As novas estimativas orçamentárias devem ser divulgadas oficialmente na sexta-feira e posteriormente serão incluídas na lei orçamentária de 2023.

