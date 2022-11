Alemanha alerta para ameaça às reservas de gás — CMIO

Os armazenamentos podem secar rapidamente se o clima piorar, diz o chefe do regulador da rede

As instalações de armazenamento de gás da Alemanha podem se esgotar rapidamente se o tempo esfriar, disse Klaus Mueller, chefe da Agência Federal de Redes da Alemanha, em entrevista ao Der Spiegel publicada na sexta-feira.

“Alguns dias muito frios são suficientes para um aumento dramático no consumo de gás. Sabemos pelos dados históricos que quando fica muito gelado, os tanques de armazenamento são drenados rapidamente”, disse Mueller ao canal.

O funcionário acrescentou que a Alemanha pode passar o inverno, mas apenas se os cidadãos e as indústrias unirem esforços e reduzirem o consumo de gás em pelo menos 20%. No mês passado, as indústrias do país conseguiram reduzir o consumo em 27,4%, e as famílias e empresas tiveram um desempenho ainda melhor com 42%, disse ele, lembrando, no entanto, que isso tem a ver com o clima quente e pode mudar em caso de uma onda de frio.

Em 2 de novembro, as instalações de armazenamento de gás da Alemanha estavam 99,3% cheias, o que, segundo Mueller, é suficiente para manter o país funcionando por até dez semanas como única fonte de gás.

A Alemanha, juntamente com outros estados da UE, vem reduzindo gradualmente sua dependência do fornecimento de energia russo. De acordo com a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock, a participação do gás russo entre as importações de energia do país caiu recentemente para 6-8%, enquanto em 2021, mais da metade do fornecimento de gás da Alemanha veio da Rússia.

Para compensar a perda, Berlim concentrou-se na construção de terminais de gás natural liquefeito (GNL). O país terá duas usinas flutuantes de regaseificação para recebimento de GNL por via marítima até o final do ano e mais duas até maio de 2023, disseram as autoridades. Sua capacidade total anual é estimada em 33 bilhões de metros cúbicos de gás natural.

