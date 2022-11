Reino Unido expande proibição de ouro russo — CMIO

Agora é proibido importar ouro russo processado em países terceiros e joias de ouro feitas na Rússia

A Grã-Bretanha ampliou sua proibição à importação de ouro russo, de acordo com um documento publicado no site do governo do Reino Unido.

De acordo com o documento, a proibição visa “joias de ouro originárias da Rússia, onde as joias foram exportadas da Rússia em ou após 29 de outubro de 2022,” bem como o ouro processado em países terceiros que “incorpora ouro que em ou após 21 de julho de 2022 se originou ou foi exportado da Rússia.”

O regulamento também proíbe o fornecimento de “assistência técnica, serviços financeiros e fundos ou serviços de corretagem” que se relacionem com a importação de tais joias de ouro ou ouro processado.

No entanto, de acordo com o documento, os itens destinados ao uso pessoal ou que tenham uma licença especial que permita a entrada no Reino Unido estarão isentos da proibição. O novo regulamento ampliado entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Reino Unido revela quando interromperá as importações de gás da Rússia

O Reino Unido inicialmente impôs uma proibição às importações de ouro da Rússia neste verão, junto com os EUA, Japão e Canadá, como parte das sanções que o Ocidente impôs a Moscou em resposta à sua operação militar na Ucrânia. A medida originalmente se aplicava ao ouro recém-extraído e refinado, mas não afetou o ouro russo anteriormente exportado ou os produtos de ouro originários do país.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT