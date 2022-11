Cofundador do Twitter admite erros — CMIO

Jack Dorsey assumiu a responsabilidade por demissões em massa no Twitter após a aquisição de Elon Musk

O cofundador e ex-CEO do Twitter Jack Dorsey pediu desculpas pelas demissões em andamento na empresa, alegando que ele a havia cultivado “muito rápido.” As demissões, que já afetaram 50% da força de trabalho do Twitter, ocorreram depois que o bilionário Elon Musk comprou a plataforma de mídia social.

“As pessoas no Twitter do passado e do presente são fortes e resilientes. Eles sempre encontrarão um caminho, por mais difícil que seja o momento. Percebo que muitos estão com raiva de mim. Assumo a responsabilidade pelo motivo de todos estarem nessa situação: aumentei o tamanho da empresa muito rapidamente. Me desculpe por isso,” Dorsey disse em um tweet, acrescentando que ele era “grato e amor por todos que já trabalharam no Twitter.” No entanto, ele admitiu que não esperava que tais sentimentos fossem mútuos “neste momento ou nunca.”

O sincero pedido de desculpas do ex-CEO, que deixou o cargo no ano passado, seguiu relatos da mídia sugerindo que “todos” no Twitter estava culpando Dorsey pela turbulência pós-aquisição. “Jack é odiado no Twitter” uma fonte anônima disse ao New York Post. “Eles culpam Jack pelo que aconteceu com Elon assumindo a empresa.”













“A empresa não cresceu porque Jack estava vagando em seu jato com esses modelos. Mas ninguém escreveu sobre o desastre que a empresa foi, porque todo mundo idolatra Dorsey e acha que ele é o próximo Steve Jobs”. a fonte adicionada.

Twitter empregava cerca de 7.500 no momento da aquisição. As demissões eram a única opção viável, explicou Musk, citando grandes perdas que a empresa vem enfrentando.

“Em relação à redução da força do Twitter, infelizmente não há escolha quando a empresa está perdendo mais de US$ 4 milhões/dia. Todos os que saíram receberam 3 meses de indenização, o que é 50% a mais do que o exigido por lei”, disse. ele twittou na sexta-feira.

De acordo com vários tweets dos funcionários da plataforma de mídia social, as demissões afetaram principalmente as equipes de comunicação, curadoria de conteúdo, direitos humanos e ética de aprendizado de máquina, bem como alguns departamentos de produto e engenharia.