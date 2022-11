País da UE pede desculpas por escravidão – mídia — CMIO

Espera-se que a Holanda crie um ‘fundo de conscientização’ multimilionário como parte de sua campanha de reconhecimento da história

O governo holandês planeja emitir um pedido formal de desculpas no próximo mês por seu envolvimento histórico com o comércio de escravos, informou o site de notícias RTL na quinta-feira, citando fontes.

De acordo com a agência, o governo também pretende criar um ‘fundo de conscientização da escravidão’ de € 200 milhões que financiará os projetos relevantes e programas escolares dedicados. Mais 27 milhões de euros serão alocados para criar um museu da escravidão, disseram fontes da RTL.

A medida do governo constituirá uma resposta formal a um relatório do ano passado do Grupo de Diálogo sobre História da Escravidão. A comissão, que foi criada pelo Ministério do Interior, recomendou que o primeiro-ministro Mark Rutte reconhecesse e se desculpasse pela escravidão passada.

“Por um lado, o reconhecimento dará satisfação aos que sofreram sob a escravidão e, por outro, promoverá uma visão crítica da história holandesa em um sentido mais amplo”, disse. disse o grupo na época.















O pedido de desculpas formal, que não é esperado até meados de dezembro, será apoiado pela maioria dos parlamentares, enquanto os principais partidos parlamentares já pediram ao governo que se posicione.

Em julho de 2021, a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, pediu desculpas oficialmente por “o envolvimento ativo” da cidade “no sistema comercial da escravidão colonial”.

Entre os séculos XVI e XIX, a Holanda manteve colônias nas regiões hoje conhecidas como Indonésia, África do Sul, Curaçao e Nova Guiné. Foi um dos últimos países a abolir a escravidão, fazendo-o em 1863 em sua principal colônia do Suriname na América do Sul. O ano de 2023 marcará 150 anos desde que a Holanda libertou dezenas de milhares de escravos lá e nas ilhas holandesas do Caribe.

Em setembro, durante uma curta visita oficial ao Suriname, o PM Rutte disse que “é a hora certa” para o reconhecimento da escravidão.