Apenas um país apoia os EUA na votação da ONU sobre Cuba — CMIO

A Assembleia Geral das Nações Unidas votou esmagadoramente a favor de uma resolução condenando o embargo dos EUA a Cuba pelo 30º ano consecutivo. Apenas os EUA e Israel votaram contra a medida na quinta-feira, enquanto a Ucrânia e o Brasil se abstiveram.

Desde 2019, os EUA têm “intensificou o cerco em todo o nosso país, levando-o a uma situação ainda mais cruel e mais humana [sic] dimensão, com o objetivo de infligir deliberadamente o maior dano possível às famílias cubanas”, disse o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aos representantes reunidos.

O diplomata criticou o presidente dos EUA, Joe Biden, por continuar o “pressão máxima” política de seu antecessor, Donald Trump, em vez de retomar a tendência de aquecimento das relações que Barack Obama colocou em movimento durante seu último ano no cargo.













Embora reconhecendo que o governo Biden fez alguns movimentos extremamente limitados para abrir voos, remessas e serviços consulares com Cuba, Rodriguez argumentou que “o bloqueio, que foi apertado ao extremo, continua sendo o elemento central que define a política EUA-Cuba.”

Desde que Biden assumiu o cargo, o embargo custou à economia cubana cerca de US$ 6,35 bilhões, disse Rodriguez – um valor que se traduz em mais de US$ 15 milhões por dia. Embora tenha enfatizado que não culpa os EUA por todos os problemas de Cuba, negando sua influência como “a principal causa das privações, escassez e dificuldades sofridas pelas famílias cubanas seria não dizer a verdade,” ele explicou.

Os EUA se abstiveram de uma votação condenando o embargo pela primeira vez em 2016, logo após Obama restaurar as relações oficiais com a ilha. No entanto, Trump retomou os esforços dos presidentes anteriores para isolar a nação socialista. Washington impôs o embargo em 1960, depois que a revolução de Fidel Castro derrubou o governo de Batista, amigo dos EUA, e nacionalizou propriedades pertencentes a cidadãos americanos.

As administrações Trump e Biden sustentaram “direitos humanos” para justificar décadas de estrangulamento econômico, um argumento que o vice-embaixador de Cuba na ONU, Yuri Gala, descartou como ilógico.

“Se o governo dos Estados Unidos realmente se importasse com o bem-estar, os direitos humanos e a autodeterminação do povo cubano, poderia levantar o embargo”, disse ele, acrescentando que Washington poderia suspender as restrições econômicas que atualmente sufocam as oportunidades econômicas para aspirantes a capitalistas.

Em vez disso, argumentou Rodriguez, os EUA estavam armando a Big Tech e a mídia.numa virulenta campanha de desinformação e depreciação contra Cuba… usando nossas crianças, jovens e artistas como alvos deste bombardeio político e midiático.”

Washington impôs novas sanções a Cuba no ano passado, condenando a resposta da polícia a um surto de protestos que começou com protestos contra a escassez de alimentos e drogas e se transformou – com a ajuda dos EUA, segundo Havana – em manifestações violentas contra o governo.