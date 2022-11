EUA convocam reunião do Conselho de Segurança após lançamento do ICBM — CMIO

Os EUA pediram uma reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir uma série de lançamentos recentes de mísseis pela Coreia do Norte, incluindo um míssil balístico intercontinental (ICBM) disparado sobre o mar na manhã de quinta-feira.

Washington está tentando se reunir publicamente até sexta-feira, disse a embaixadora da ONU Linda Thomas-Greenfield à MSNBC, acusando a Coreia do Norte de violar “múltiplo” Resoluções do Conselho de Segurança que proíbem testes de mísseis.

“Nós realmente precisamos aumentar nossos esforços para que a RPDC receba a mensagem de que o que eles estão fazendo é inaceitável. Teremos uma reunião do Conselho de Segurança amanhã para levar isso a todo o conselho”. Thomas-Greenfield disse na quinta-feira. “Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos colegas japoneses e da República da Coreia também para garantir que a RPDC não pense que isso é algo aceitável”.

Vários outros membros do Conselho de Segurança já apoiaram o pedido dos EUA, incluindo França, Grã-Bretanha, Noruega, Irlanda e Albânia, disseram vários diplomatas não identificados à Reuters.













Pyongyang lançou cerca de 100 projéteis de artilharia e pelo menos seis mísseis no mar na quarta-feira como uma demonstração de força para protestar contra os exercícios militares em andamento dos EUA e da Coreia do Sul. Ele seguiu essa demonstração com um teste de ICBM na manhã de quinta-feira, o primeiro desde maio, provocando um aviso severo do Pentágono.

“Qualquer ataque nuclear contra os Estados Unidos ou seus aliados e parceiros, incluindo o uso de armas nucleares não estratégicas, é inaceitável e resultará no fim do regime de Kim. [Jong-un] regime,” O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse durante uma reunião com seu colega sul-coreano na quinta-feira.

A Coreia do Norte condenou repetidamente os exercícios militares conjuntos de Washington e Seul, considerando-os preparativos para um ataque, e tem sido particularmente vocal sobre os exercícios aéreos ‘Vigilant Storm’ desta semana. Autoridades norte-americanas e sul-coreanas concordaram em estender os exercícios até sexta-feira em resposta a “provocações recentes” por Pyongyang, que denunciou a medida como “erro terrível” e um “decisão irresponsável”.

Embora o Conselho de Segurança tenha se reunido no mês passado para discutir o número recorde de lançamentos de mísseis da Coreia do Norte este ano, o órgão estava dividido sobre como proceder. Alguns membros, incluindo Rússia e China, argumentaram que os exercícios militares liderados pelos EUA estavam inflamando as tensões na região e provocando reações de Pyongyang, com o vice-enviado de Pequim pedindo a Washington que adote uma abordagem menos hostil.