China critica última visita europeia a Taiwan — CMIO

“Eles têm pouca credibilidade para falar e não valem a pena chamar sua atenção. A farsa política desses poucos parlamentares não levará a lugar algum, mas apenas convidará à desgraça”, disse. Zhao disse, acrescentando “um conselho” ao Partido Democrático Progressista no poder de Taiwan: “conspirar com forças externas e buscar a ‘independência de Taiwan’ está fadado ao fracasso”.













Durante a reunião com o líder de Taiwan, o legislador ucraniano Nikolay Kniazhitsky presenteou Tsai com uma camisa tradicional, e também deu ao ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, um par de luvas de boxe assinadas pelos ex-campeões Vitali e Vladimir Klitschko. Wu depois agradeceu o oficial para “transmitir o espírito de luta da Ucrânia para Taiwan”, enquanto Tsai disse ela tinha uma “reunião produtiva” com os legisladores.

Os funcionários fazem parte da Aliança Interparlamentar sobre a China (IPAC), órgão estabelecido em 2020 para formar um “resposta coerente à ascensão da República Popular da China”, que considerou um “definindo o desafio para os estados democráticos do mundo”. A viagem desta semana marcou sua primeira delegação formal a Taiwan.

Assim que a visita do IPAC foi concluída, o chanceler alemão Olaf Scholz estava programado para partir para sua própria viagem a Pequim ao lado de vários executivos de negócios de alto nível. Embora um legislador alemão tenha participado da última viagem a Taiwan, Zhao expressou esperança de que a primeira viagem de Scholz como chanceler fosse um sucesso, observando que “China e Alemanha são parceiros estratégicos abrangentes.”

Embora Taiwan seja autogovernada desde que as forças nacionalistas fugiram para a ilha após a Guerra Civil Chinesa em 1949, Pequim a considera parte de seu território soberano. O governo chinês afirmou que busca a reunificação pacífica com Taiwan, mas, em última análise, reivindica o direito de usar a força para recuperar a ilha.