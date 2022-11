Big Tech aperta o cinto em meio a problemas econômicos globais – CMIO

Amazon congelou contratações, enquanto outras duas empresas de tecnologia anunciaram cortes de empregos

A Amazon e duas outras grandes empresas de tecnologia dos EUA são os mais recentes grandes nomes da América corporativa a soar o alarme econômico, anunciando cortes de empregos e outras medidas de controle de custos à medida que se preparam para “tempos mais magros”.

A gigante de caronas Lyft Inc. revelou na quinta-feira que reduzirá sua equipe em 13%, eliminando cerca de 700 empregos. A Stripe Inc., uma grande processadora de pagamentos, anunciou uma redução de 14% em sua força de trabalho, deixando cerca de 1.000 pessoas desempregadas. A Amazon, maior varejista do mundo, disse aos funcionários que está congelando as contratações corporativas pelo menos nos próximos meses.

“Estamos enfrentando uma inflação teimosa, choques de energia, taxas de juros mais altas, orçamentos de investimento reduzidos e financiamento de startups mais escasso”. Os cofundadores da Stripe, Patrick e John Collison, disseram em uma nota aos funcionários. A empresa subestimou o impacto de uma ampla desaceleração econômica, acrescentaram, e agora deve cortar custos “para nos adaptarmos ao mundo para o qual estamos indo”.

Muitas partes do mundo desenvolvido parecem estar caminhando para a recessão. Pensamos que 2022 representa o início de um clima económico diferente.

A Lyft ofereceu uma explicação semelhante a seus funcionários, dizendo que deve se tornar mais enxuta para lidar com uma “provável recessão” e aumento dos custos de seguro. “Trabalhamos duro para reduzir os custos neste verão” Os cofundadores Logan Green e John Zimmer disseram, acrescentando que os cortes de empregos se tornaram necessários após um congelamento de contratações anterior e outras medidas não conseguiram reduzir as despesas o suficiente.

A Amazon citou a incerteza econômica ao anunciar seu congelamento de contratações. “Estamos enfrentando um ambiente macroeconômico incomum e queremos equilibrar nossas contratações e investimentos com uma reflexão sobre essa economia”, disse. Beth Galetti, vice-presidente sênior de experiência e tecnologia de pessoas, disse aos funcionários. O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​tomou outras medidas nos últimos meses para cortar custos, como fechar call centers, descontinuar um serviço de telessaúde e cancelar ou atrasar a construção de novos armazéns.













O mais recente aperto de cinto da Big Tech segue anúncios de cortes de empregos nas últimas semanas por empresas como Microsoft Corp., Oracle Corp. e Meta Platforms Inc., controladora do Facebook. Como Amazon, Google e Apple Inc. anunciaram congelamento de contratações. O bilionário Elon Musk planeja demitir quase metade dos 7.500 funcionários do Twitter depois de concluir sua aquisição de US$ 44 bilhões da plataforma de mídia social na semana passada, de acordo com um relatório da Bloomberg.

No entanto, com as eleições parlamentares de meio de mandato dos EUA se aproximando na próxima semana, o presidente Joe Biden e membros de seu governo negaram que a economia do país esteja em queda. Biden, de fato, chamou a economia dos EUA “forte como o inferno”. Mesmo com mais anúncios de cortes de empregos na quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres que a força do mercado de trabalho dos EUA é “simplesmente não é consistente com uma recessão, ou mesmo com uma pré-recessão. Acreditamos que nossa economia é incrivelmente resiliente.”