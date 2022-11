Sessão parlamentar suspensa após provocação ‘racista’ — CMIO

A Assembleia Nacional da França caiu brevemente no caos depois que um parlamentar gritou “Eles deveriam voltar para a África!”

Uma sessão do parlamento francês foi suspensa na quinta-feira depois que um legislador foi acusado de lançar um insulto “racista” a um colega parlamentar durante um debate sobre migração.

O incidente ocorreu quando Carlos Martens Bilongo, deputado do partido de esquerda La France Insoumise (France Unbowed), cujos pais são de origem congolesa e angolana, fazia um discurso em nome de uma ONG que ajuda os migrantes que chegam à Europa. Ele pediu ao governo para ajudar a encontrar um porto para as 234 pessoas recentemente resgatadas no mar.

Gregoire de Fournas, recém-eleito deputado pelo partido conservador Rally Nacional (RN), interrompeu o discurso gritando: “Eles deveriam voltar para a África!”

A agitação imediatamente levou a um alvoroço, com vários outros parlamentares gritando com raiva de Fournas, após o que o orador, Yael Braun-Privet, suspendeu a sessão.

De acordo com o canal de notícias France 24, pode-se acreditar que de Fournas estava se dirigindo diretamente a Bilongo, porque em francês os pronomes ‘ele’ e ‘eles’ são pronunciados da mesma forma.

Muitos políticos condenaram o parlamentar conservador, cujo partido é conhecido por sua postura anti-imigrante. “O racismo não tem lugar na nossa democracia” disse a primeira-ministra Elisabeth Borne.













Bilongo também acusou de Fournas de racismo. “Hoje, na câmara do parlamento, ele me insultou pessoalmente. Ele insultou milhões de franceses que se parecem comigo”. ele disse à rádio France Info.

De Fournas negou ter insultado Bilongo e acusou seu partido de “manipulação.”

“Eles estão tentando distorcer minhas palavras, para me fazer parecer como se eu estivesse fazendo comentários nojentos para um colega parlamentar que tem a mesma legitimidade para sentar nesses bancos que eu”, disse. ele disse a repórteres, acrescentando que estava pedindo especificamente que os migrantes que cruzam o Mar Mediterrâneo de barco sejam devolvidos para casa, em vez de serem autorizados a desembarcar na França.

O RN, anteriormente conhecido como Frente Nacional e liderado por Marine Le Pen entre 2011 e 2021, conquistou 89 assentos na Assembleia Nacional de 577 assentos do país em junho, marcando a maior vitória da história do partido.

Em abril, Le Pen perdeu para Emmanuel Macron no segundo turno da eleição presidencial, recebendo 41,45% dos votos contra 58,55%.