Os autores do relatório instaram as autoridades a fazer mais para combater o que consideram desinformação de Moscou

O número de alemães que concordam com a posição da Rússia sobre as causas do conflito na Ucrânia aumentou nos últimos meses, revela um estudo publicado recentemente. Os pesquisadores descartaram categoricamente a versão dos eventos de Moscou como “propaganda” e pediu ao governo alemão que tome medidas para combatê-lo.

Publicado na quarta-feira e intitulado ‘Teste de resistência para a democracia: narrativas de conspiração pró-Rússia e crença na desinformação na sociedade’, o artigo é baseado em pesquisas de opinião realizadas em intervalos de vários meses.

De acordo com o relatório, 19% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que a Rússia não tinha escolha a não ser atacar a Ucrânia em resposta às provocações da OTAN; 21% apoiaram parcialmente esta noção. Em abril, os números ficaram em 12% e 17%, respectivamente, diz o estudo.













As pessoas que vivem nas regiões orientais que compreendiam a antiga República Democrática Alemã tendem a mostrar mais compreensão em relação a Moscou, indica o relatório. Diz-se que o número de pessoas que acreditam que a OTAN provocou a Rússia no conflito é quase duas vezes maior lá em comparação com a Alemanha Ocidental.

Os pesquisadores observaram que os apoiadores do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AFD) são muito mais propensos a adotar tais pontos de vista do que a população em geral. Da mesma forma, aqueles no extremo oposto do espectro político do partido de esquerda também demonstram maior aceitação das posições da Rússia.

A expansão da OTAN e suas tentativas de arrastar a Ucrânia para sua esfera de controle foram citadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, como uma das razões para o lançamento da operação militar. O Kremlin argumentou que havia repetidamente tentado transmitir suas preocupações de segurança nacional ao Ocidente, mas elas invariavelmente caíram em ouvidos surdos.

Altos funcionários ucranianos reconheceram que Kiev não desistiu da ideia de ingressar na aliança e que a Otan desempenhou um papel fundamental no fortalecimento das forças armadas ucranianas.

Os autores do estudo descartaram quaisquer narrativas que estejam de acordo com os pontos de vista de Moscou como “desinformação” e “propaganda.” Eles alegaram, no entanto, que essas ideias são “ganhando terreno entre a população alemã em proporções horríveis.”

Eles concluíram pedindo ao governo que faça mais para conter a disseminação do que consideram ‘desinformação’, que o jornal descreveu como um “ataque à democracia como tal.”