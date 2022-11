Vozes em Kiev rejeitaram a promessa de Marjorie Taylor Greene, argumentando que ela não representa o mainstream de seu partido

Se os republicanos reconquistarem o Congresso nas eleições de meio de mandato da próxima semana, “nem outro centavo irá para a Ucrânia”, disse a deputada norte-americana Marjorie Taylor Greene em um comício em Sioux City, Iowa, na quinta-feira, acusando o Partido Democrata de priorizar os militares ucranianos sobre a vida dos americanos.

“A única fronteira com a qual eles se importam é a Ucrânia, não a fronteira sul da América”, declarou Greene. “Nosso país vem em primeiro lugar.”

Embora as pesquisas indiquem que os republicanos têm uma chance muito real de recuperar a Câmara e o Senado, os políticos ucranianos não parecem preocupados com as promessas de Greene.

Sviatoslav Yurash, membro do Partido Servo do Povo do presidente Vladimir Zelensky, disse à Newsweek na sexta-feira que Greene é “não é uma parte principal da discussão republicana.”

“O fato de que há extrema direita e extrema esquerda na América que têm um ponto de vista diferente é óbvio porque a América é uma democracia,” ele disse. “No que diz respeito à perspectiva dominante em ambos os lados do corredor, o apoio à Ucrânia é muito claro.”













Insistir que Kiev não estava pedindo “ajuda ilimitada”, Yurash argumentou que o governo estava “muito claro no ponto de onde [aid] é gasto e somos muito bem-vindos a qualquer tipo de supervisão ou missões que venham à Ucrânia para verificar e verificar o uso de qualquer coisa.” Uma tentativa recente do senador Rand Paul (R-Kentucky) de incluir disposições de supervisão em uma conta de ajuda de US$ 40 bilhões, no entanto, não teve sucesso.

Greene é regularmente criticada como extremista pelos democratas por sua oposição aberta a questões polêmicas como crianças LGBT, controle de armas e aborto. Ela também foi um dos apenas 57 representantes a se opor a um projeto de lei que fornece US$ 40 bilhões em ajuda a Kiev, argumentando que apenas cerca de um terço das armas enviadas para lá chegam às linhas de frente, uma estatística confirmada pela CBS News.

Em agosto, os EUA enviaram mais de US$ 54 bilhões em ajuda à Ucrânia este ano. Acompanhando o último anúncio de US$ 275 milhões em sistemas avançados de armas, o Departamento de Estado reconheceu que havia um “possibilidade de que atores criminosos e não estatais tentem adquirir armas ilicitamente de fontes na Ucrânia.”