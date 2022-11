Casa Branca explica comentário de mudança de regime de Biden — CMIO

O comentário do presidente dos EUA sobre “libertar o Irã” foi apenas “expressando solidariedade” com os manifestantes

Os comentários do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a libertação do Irã não pretendem ser uma declaração de política, mas uma expressão de solidariedade aos manifestantes antigoverno, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, a repórteres nesta sexta-feira. A observação improvisada de Biden em um evento de arrecadação de fundos democrata na Califórnia na noite anterior já atraiu condenações de Teerã.

“Não se preocupe, vamos libertar o Irã. Eles vão se libertar muito em breve”, Biden disse aos participantes de uma festa de arrecadação de fundos no MiraCosta College, perto de San Diego, na quinta-feira.

Ele era “expressando nossa solidariedade com os manifestantes”, Kirby disse à imprensa da Casa Branca no dia seguinte, acrescentando que qualquer mudança de governo em Teerã “tem que ser até o povo do Irã.”

Questionado se os comentários de Biden refletem a avaliação de Washington de que o governo iraniano está perto do colapso, Kirby disse “Não temos nenhuma indicação disso.”













Falando na sexta-feira, o presidente iraniano Ebrahim Raisi abordou os comentários de Biden referindo-se à revolução islâmica de 1979 em Teerã, que derrubou a monarquia pró-EUA.

“Estou dizendo a Biden que o Irã foi libertado há 43 anos” disse Raisi.

Teerã acusou os EUA e seus aliados de instigar uma onda de protestos contra o governo que começou em meados de setembro, ostensivamente pela morte de uma jovem sob custódia policial.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, disse que a Casa Branca “promoveu cada vez mais a violência e o terror nos recentes tumultos”, apelando aos EUA para “pare de comportamento hipócrita.”

Esta não é a primeira vez que os assessores de Biden procuram “esclarecer” comentários de seu chefe. Falando sobre o presidente russo Vladimir Putin em março, Biden disse “Pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder” que foi amplamente interpretado como um pedido de mudança de regime em Moscou – apenas para que isso fosse negado pelo Departamento de Estado e assessores da Casa Branca.

Em 48 horas, o próprio Biden disse que estava “não andando nada de volta”, mas não foi “articulando uma mudança de política”, só “expressando indignação moral que sinto”, e não podia acreditar que suas palavras fossem levadas a sério.