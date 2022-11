Equipe Trump define data prevista para anúncio de 2024 – mídia – CMIO

Os assessores do ex-presidente estão se preparando para lançar sua nova campanha em 14 de novembro

O ex-presidente Donald Trump supostamente pretende anunciar sua entrada na corrida presidencial de 2024 no final deste mês, quando espera que os republicanos estejam em clima de comemoração depois de retomar o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato da próxima semana.

de Trump “Círculo íntimo” tem como alvo 14 de novembro como a data para revelar sua tentativa de retomar a presidência, informou Axios na sexta-feira, citando pessoas não identificadas familiarizadas com as discussões. As negociações de planejamento chegaram ao ponto em que os aliados de Trump estão marcando datas em seus calendários e reservando seus planos de viagem.

O anúncio será seguido por uma série de eventos políticos para promover a campanha de Trump, segundo a Axios. Um porta-voz de Trump se recusou a comentar os planos. Eles ainda não foram finalizados e o prazo pode ser adiado com base nos resultados das eleições intermediárias do Congresso, de acordo com o meio de comunicação.

Trump e seus aliados sugeriram nas últimas semanas que seu anúncio de campanha de 2024 é iminente, mas não divulgaram publicamente uma data. Sua ex-gerente de campanha, Kellyanne Conway, disse a repórteres que Trump se conteve em lançar sua candidatura para evitar desviar a atenção dos candidatos ao Congresso nas eleições de 8 de novembro. “Eu acho que você pode esperar que ele anuncie [it] em breve.”

O ex-presidente parecia estar preparando a mesa para seu anúncio de 2024 na noite de quinta-feira em um comício em Sioux City, Iowa. “Para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, muito, muito, muito provavelmente farei isso de novo, ok?” ele disse à multidão que aplaudia. Ele adicionou, “Prepare-se – é tudo o que estou lhe dizendo – muito em breve. Prepare-se.”

ASSISTA 🚨 Donald Trump na eleição presidencial de 2024: “Para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, provavelmente farei isso de novo… Prepare-se!” pic.twitter.com/XLQnVOXxm0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 4 de novembro de 2022

Os EUA podem estar a caminho de uma revanche da amarga eleição presidencial de 2020, já que o presidente Joe Biden indicou que pretende se reeleger em 2024, embora ainda não tenha anunciado formalmente sua candidatura.

No entanto, pesquisas recentes mostraram que a maioria dos eleitores não quer uma sequência do slugfest Trump-Biden. Apenas 26% dos americanos querem que Biden busque a reeleição, enquanto apenas 27% querem que Trump concorra novamente, de acordo com uma pesquisa do USA Today/Suffolk University divulgada na semana passada. Pesquisas recentes sugerem que eleitores em pelo menos dois estados-chave – Flórida e Ohio – acreditam que outro republicano, Ron DeSantis, teria uma chance melhor do que Trump de ganhar a presidência em 2024.