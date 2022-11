Exército da China se prepara para 'cenário de guerra' e não tolerará interferência em Taiwan

Ele ressaltou que “o Exército de Libertação Popular continua treinando tropas e se preparando para um cenário de guerra, com oposição resulta a todas as formas de atividades separatistas para alcançar a independência de Taiwan e a interferência de forças externas”.

No final de outubro, o Departamento de Defesa dos EUA publicou o plano de estratégia de defesa nacional. De acordo com o texto, os Estados Unidos veem a sua missão na redução dos riscos de uma guerra nuclear e, a fim de alcançar esse objetivo, procurarão trabalhar com as outras potências nucleares. A estratégia descreve a Rússia como uma ameaça aguda que apresenta riscos para os interesses e valores de Washigton.