Pentágono prevê o que poderia acabar com o governo de Kim na Coreia do Norte – CMIO

Os EUA alertaram que o uso de armas nucleares significaria o fim do governo de Kim

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, declarou na quinta-feira que qualquer ataque nuclear contra os EUA ou seus aliados pela Coreia do Norte “é inaceitável e levará ao fim do regime de Kim”. Com os EUA e a Coreia do Sul realizando exercícios militares, Pyongyang lançou centenas de projéteis, incluindo um míssil balístico intercontinental.

Austin fez seu alerta em um comunicado conjunto com o ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong-sup, explicando que os EUA defenderiam a Coreia do Sul. “utilizando toda a gama de [its] capacidades de defesa, incluindo capacidades de defesa nuclear, convencional e de mísseis e capacidades não nucleares avançadas”.

No documento, divulgado após uma reunião com Lee, Austin “observou que qualquer ataque nuclear contra os Estados Unidos ou seus aliados e parceiros, incluindo o uso de armas nucleares não estratégicas, é inaceitável e resultará no fim do regime de Kim”.













Enquanto isso, a Estratégia de Defesa Nacional dos EUA, publicada na semana passada, afirma que a estratégia de Washington para a Coreia do Norte reconhece “não há cenário em que o regime de Kim possa empregar armas nucleares e sobreviver.”

As forças armadas dos EUA e da Coreia do Sul participam de exercícios militares conjuntos desde domingo, envolvendo centenas de aeronaves e milhares de tropas de combate de ambas as nações. A Coreia do Norte vê exercícios como esses como provocações e preparativos para a invasão.

A Coreia do Norte, que intensificou seus testes de mísseis nos últimos meses, respondeu aos exercícios disparando cerca de 100 projéteis de artilharia e seis mísseis balísticos no mar entre a Península Coreana e o Japão na quarta-feira. A República Popular Democrática da Coreia também testou um míssil balístico intercontinental na manhã de quinta-feira, seu primeiro teste desse tipo desde 2017.

Os EUA solicitaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em resposta e estenderam seus exercícios militares em andamento além do término programado na sexta-feira. Pyongyang chamou isso de “erro terrível” e um “decisão irresponsável”.