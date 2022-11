‘Grupos ativistas’ destroem os lucros do Twitter – Musk – CMIO

O bilionário se reuniu esta semana com lobistas para prometer que as políticas de moderação do site ficariam por enquanto

O dono do Twitter, Elon Musk, acusou “grupos ativistas” do “tentando destruir a liberdade de expressão na América” pressionando os anunciantes a boicotar sua plataforma, mesmo que ele não tenha alterado nenhuma política. O bilionário foi ao Twitter para reclamar do “grande queda na receita” na sexta.

A plataforma está perdendo dinheiro”devido a grupos ativistas pressionando os anunciantes, embora nada tenha mudado com a moderação de conteúdo e fizemos tudo o que pudemos para apaziguar os ativistas”, Musk twittou, chamando a situação de “extremamente bagunçado!”

“Eles estão tentando destruir a liberdade de expressão na América,” ele escreveu.

Musk realizou uma ligação no Zoom na terça-feira com representantes da Stop Hate for Profit Coalition, um grupo de pressão liderado pela ADL que organizou boicotes de anunciantes a plataformas de mídia social devido a fraquezas percebidas em manter a distância “discurso de ódio.” Representantes da NAACP, Color of Change, da Asian American Foundation e do Centro Presidencial George Bush também estariam presentes, entre outros.

A coalizão foi capaz de garantir todos os três de seus “pedidos imediatos” do magnata Tesla, de acordo com vários membros e o próprio Musk.

Ele prometeu não replataformar contas banidas antes que os resultados das eleições de meio de mandato fossem certificados ou antes de um "processo claro" tinha sido planejado e prometido manter no lugar "integridade eleitoral" medidas. Além disso, Musk concordou em formar um "conselho de moderação de conteúdo" que incluiria representantes da ADL e outros membros da coalizão com "diverso" pontos de vista.













Apesar de parecer trazer o auto-descrito “absolutista da liberdade de expressão” para acompanhar, o CEO da ADL, Jonathan Greenblatt, deu a entender que mais controles podem ser necessários em um comunicado divulgado após a ligação. Ele insistiu “muito mais precisa ser feito para reduzir as mentiras e o ódio no Twitter” e disse que o retrocesso no progresso anterior foi “não uma opção.”

Alguns usuários do Twitter deram sugestões de como Musk poderia lidar com a campanha de pressão.

“Nomeie e envergonhe os anunciantes que estão sucumbindo aos boicotes dos anunciantes”, Mike Davis, cofundador do Internet Accountability Project, tuitousugerindo que os seguidores de Musk se envolvam em um “contra-boicote” contra eles.

Mais de três quartos dos 2,7 milhões de entrevistados concordaram que os anunciantes deveriam apoiar a liberdade de expressão sobre o politicamente correto quando consultados por Musk na quarta-feira.

Musk demitiu o conselho de administração e vários executivos de alto escalão ao assumir o cargo de CEO na semana passada. No entanto, ele tentou tranquilizar os anunciantes de que o site não se tornaria um “paisagem infernal livre para todos, onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências” sob sua vigilância.