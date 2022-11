Banco da Inglaterra: economia do Reino Unido esteve à beira de ruptura devido às decisões de Truss

Andrew Bailey, diretor do Banco da Inglaterra, disse na quinta-feira (3) que a economia do Reino Unido estava potencialmente a horas de uma queda total devido às decisões tomadas por Liz Truss, ex-premiê britânica.

“Acho que, no momento em que interviemos, posso dizer que as mensagens que estávamos recebendo dos mercados eram de que estavam a horas”, afirmou na quinta-feira (3) Bailey em uma entrevista à emissora Channel 4, em resposta a uma pergunta de quanto tempo restava antes de um possível colapso total da economia do país.

Truss se tornou em 6 de setembro a primeira-ministra do Reino Unido, substituindo Boris Johnson, mas apenas esteve 45 dias no cargo. Ela anunciou medidas de redução de impostos e de empréstimos em grande escala, provocando volatilidade e preocupação entre investidores. Em 20 de outubro, ela anunciou sua renúncia em meio às crescentes críticas sobre o novo plano econômico do governo e a possibilidade do resultante aumento da dívida pública.