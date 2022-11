Coreia do Norte 'pagará preço por suas provocações', diz chefe do Estado-Maior Conjunto sul-coreano

A Coreia do Norte certamente “pagará um preço” por suas crescentes provocações, disse nesta sexta-feira (4) o chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Kim Seung-kyum , segundo a Yonhap.

A declaração de Kim aconteceu em uma reunião no início do dia com o comandante das Forças Aéreas do Pacífico dos EUA, general Kenneth Wilsbach. No encontro, o militar sul-coreano rotulou as últimas ações de Pyongyang como uma “ameaça grave à segurança regional”, relata a mídia.