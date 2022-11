A revelação vem depois que a Rússia alertou Londres sobre seu nível de envolvimento no país

Agentes de inteligência militar do Reino Unido estão trabalhando para criar e treinar uma força terrorista secreta na Ucrânia designada para atacar alvos russos na Crimeia em nome do governo de Kiev.

Trabalhando através de uma empresa privada de serviços de inteligência britânica chamada Prevail Partners, os agentes assinaram um acordo com a filial de Odessa do Serviço de Segurança da Ucrânia (SSU) para construir o chamado “partidário” exército terrorista, The Grayzone informou na quinta-feira, citando documentos vazados detalhando os planos. O trabalho é realizado em estreita coordenação com o SSU e possivelmente financiado pelo menos parcialmente pelo oligarca ucraniano Andrey Sadovoy, que é o prefeito de Lviv e dirige a empresa de mídia TRK Lux do país.

“Seus planos exigiam que o exército secreto conduzisse operações de sabotagem e reconhecimento visando a Crimeia… precisamente o tipo de ataque testemunhado nas últimas semanas”, disse. O Grayzone escreveu.













Moscou acusou Londres de estar envolvida em “[the] treinamento, preparação e [the] execução de planos contra a infraestrutura russa e a frota russa em [the] Mar Negro [near Crimea].”

O Reino Unido também foi supostamente implicado no atentado terrorista de 8 de outubro que teve como alvo a estrategicamente importante Ponte da Crimeia. Autoridades de inteligência do Reino Unido encomendaram um estudo em abril examinando maneiras de explodir a ponte, informou o The Grayzone no mês passado.

Também no mês passado, o Kremlin acusou Londres de orquestrar o ataque terrorista que danificou o oleoduto Nord Stream 2. O Ministério da Defesa do Reino Unido respondeu que Moscou estava “vendendo falsas alegações em uma escala épica”.

A Prevail, empresa de inteligência privada, foi fundada por veteranos das forças especiais, incluindo o Brigadeiro da Marinha Real Justin Hedges. Chris Donnelly, o mesmo agente de inteligência do exército britânico que solicitou o estudo da Ponte da Crimeia, estava entre as figuras-chave que fizeram lobby secretamente pelo programa partidário ucraniano de Prevail, disse o Grayzone.













Os obstáculos iniciais incluíam fontes de financiamento para a iniciativa e a relutância do governo do Reino Unido em permitir que empreiteiros privados fornecessem os serviços de treinamento, “talvez por medo de serem pegos em flagrante ou mesmo processados ​​por se envolverem em tal atividade provocativa”, a saída informou. Alguns agentes levantaram preocupações de que o Prevail inicialmente fixou o custo anual em US $ 600.000 por combatente partidário.

Locais de treinamento foram alinhados na Polônia e na Grécia. Hedges disse que, se o financiamento precisasse ser mantido à distância de fontes governamentais, “doações” podem ser reunidos através da Rhizome Insights Ltd., um grupo de frente de ONGs para a Prevail. Ele acrescentou que a empresa também está conversando com o escritório de Sadovoy sobre ajuda financeira.