'Acho que Rússia terá interesse em continuar vendendo', diz Blinken sobre reação ao teto do petróleo

“A Rússia tomará as decisões que tomar, mas acho que terá interesse em continuar vendendo energia”, disse Blinken, em meio a encontro do G7 em Munster, na Alemanha.

Em comunicando conjunto, nesta sexta-feira (4), os países do G7 informaram que planejam concluir as medidas para impor restrições aos preços do petróleo russo nas próximas semanas.