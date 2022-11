Manifestantes climáticos são culpados pela morte de paciente — CMIO

A ministra do Interior alemã, Nancy Fraser, pediu a polícia “repressão” sobre ativistas climáticos que bloqueiam estradas como parte de seus protestos depois que uma ciclista morreu em um acidente de trânsito em Berlim, enquanto os serviços de emergência estavam presos em um engarrafamento causado pelo protesto.

“Bloquear rotas de fuga coloca vidas em risco” Fraser twittou na quinta-feira. “A polícia tem todo o meu apoio para a repressão.”

Ela acrescentou que os ativistas climáticos que infringem a lei “deve ser processado rapidamente e consequentemente.”

“Quando crimes são cometidos e outras pessoas estão em perigo, então todos os limites de protestos legítimos foram violados”. disse Fraser. Ela estava entre vários altos funcionários que criticaram os ativistas nesta semana.

O ciclista de 44 anos foi atropelado por um caminhão betoneira na segunda-feira. De acordo com o corpo de bombeiros de Berlim, a mulher sofreu ferimentos com risco de vida e ficou presa sob o caminhão, enquanto a chegada de um veículo de emergência atrasou vários minutos por causa de um engarrafamento causado por ativistas climáticos que se colaram a uma placa de trânsito.













A mulher acabou por ser transportada para um hospital, onde morreu na noite de quinta-feira. De acordo com os meios de comunicação alemães, a polícia está investigando dois membros do grupo ativista climático ‘Last Generation’ em conexão com o incidente.

O jornal Süddeutsche Zeitung citou um relatório interno do corpo de bombeiros na sexta-feira, que afirmou que o veículo de resgate pode não ter sido necessário porque os socorristas encontraram outra maneira segura de retirar o ciclista de debaixo do caminhão.

Apesar da tragédia, ‘Last Generation’ prometeu continuar com seus protestos, incluindo aqueles que atrapalham o trânsito. “No momento, não sabemos exatamente o que aconteceu. Temos apenas a informação de que um veículo de emergência ficou preso em um engarrafamento. Mas não sabemos por quanto tempo, ou qual o papel que desempenhou no resgate”, disse. a porta-voz do grupo, Aimee van Baalen, disse ao site de notícias T-Online na quarta-feira.