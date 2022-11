Antigo mosteiro cristão encontrado na Arábia — CMIO

O local, descoberto em uma ilha na costa dos Emirados Árabes Unidos, pode ser anterior ao advento do Islã

Arqueólogos dos Emirados Árabes Unidos desenterraram as ruínas de um mosteiro cristão em uma ilha na costa do emirado de Umm al-Quwain. Escondido por mais de um milênio sob uma duna de areia, o mosteiro pode ser anterior à ascensão do Islã em toda a Península Arábica.

O departamento de turismo e arqueologia do emirado anunciou a descoberta na quinta-feira. Arqueólogos descobriram os restos de uma igreja, um refeitório (sala de jantar), cisternas e celas para os monges onde eles passavam algum tempo na solidão, informou o The National, um site de notícias com sede em Dubai.

A datação por carbono em cerâmica escavada no local revelou que foi ocupada entre o final do século VI e meados do século VIII.

O profeta Maomé nasceu no final do século VI e levaria até meados do século VII para o primeiro califa, Abu Bakr, trazer toda a península arábica sob o domínio islâmico. Antes dessa primeira conquista islâmica, a Arábia era o lar de cristãos, judeus e clãs e tribos de árabes pagãos.













“É uma descoberta extremamente rara”, O professor Tim Power, arqueólogo da Universidade dos Emirados Árabes Unidos que participou da escavação, disse ao The National. “É um lembrete importante de um capítulo perdido da história árabe.”

Power explicou que os monges provavelmente não foram expulsos do local pelas forças do califado. Em vez de, “o lugar foi lentamente abandonado.” Cristãos e muçulmanos geralmente coexistiram por cerca de 300 anos após a ascensão do Islã, continuou ele, acrescentando que “não havia nenhum sinal de devastação ou violência ou queima” no mosteiro.

Em vez disso, a equipe de Power descobriu cálices de vidro usados ​​para misturar vinho, uma cisterna potencialmente usada para batismos, uma cozinha e um forno usado para assar o pão da comunhão.

O mosteiro é o segundo local cristão primitivo descoberto nos Emirados Árabes Unidos. Arqueólogos que trabalhavam na ilha Sir Bani Yas, perto de Abu Dhabi, em 1990, descobriram um mosteiro cristão que data de um período semelhante. Seis mosteiros antigos no total foram descobertos ao longo das margens do Golfo Pérsico.