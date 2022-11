O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou Kyiv de interromper a reunião sobre o suposto fornecimento de UAVs à Rússia

“Nós concordamos com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Dmytro Kuleba – ed.) que se ele tiver alguma evidência documental do uso de drones iranianos pela Rússia contra a Ucrânia, ele terá que fornecê-los … uma reunião há duas semanas em um dos países europeus. Nossa delegação foi lá, no entanto, infelizmente, no 90º minuto de espera, a delegação ucraniana não apareceu”, disse Tasnim, citando Abdollahian.

Teerã nega categoricamente as alegações de que o Irã transferiu drones para a Rússia para uso no conflito na Ucrânia, disse o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeed Iravani, a repórteres. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, negou as informações recém-aparecidas da mídia americana sobre o fornecimento de armas iranianas ao lado russo para uso em hostilidades na Ucrânia.