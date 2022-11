Coreia do Sul despacha caças — CMIO

O JCS acrescentou que os F-35As fabricados nos EUA estavam entre os jatos sul-coreanos embaralhados e que os militares estavam em um “postura de resposta completa”.

Enquanto Seul ofereceu poucos detalhes sobre os voos norte-coreanos, autoridades disseram que os aviões permaneceram ao norte da Linha de Demarcação Militar que separa as duas Coreias.

O Sul enviou jatos no mês passado em uma resposta semelhante depois que 10 aviões norte-coreanos foram vistos no radar, embora o incidente também tenha terminado sem mais escalada.

As tensões aumentaram na Península Coreana nos últimos meses, com o Norte realizando um número recorde de testes de armas este ano – incluindo um míssil balístico intercontinental (ICBM) lançado no mar no início desta semana. Seul, enquanto isso, realizou várias rodadas de exercícios militares de fogo real com os Estados Unidos, incluindo o exercício ‘Vigilant Storm’ em andamento, o maior exercício aéreo já realizado entre os dois aliados.

Pyongyang condenou repetidamente os exercícios como preparativos para um ataque, enquanto Washington e o Sul dizem que a RPDC se envolveu em perigosos ataques. “provocações” com suas demonstrações de mísseis e artilharia de retaliação.