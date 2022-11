Jake Sullivan foi a Kiev secretamente e se encontrou com Zelensky, diz Bloomberg

“O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, se reuniu com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, o chefe do gabinete do presidente, Andrei Yermak, o ministro da Defesa Reznikov e outros em Kiev, hoje, para enfatizar o firme apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e seu povo enquanto defendem sua soberania e integridade territorial. Para tanto, o sr. Sullivan anunciou um pacote adicional de assistência de segurança de US$ 400 milhões”, confirmou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, em comunicado, após a revelação.