Lukashenka expressou condolências pela morte de pessoas em um incêndio em Kostroma

MINSK, 5 de novembro – RIA Novosti. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, enviou uma mensagem de condolências ao presidente russo, Vladimir Putin, em conexão com a morte de pessoas como resultado de um grande incêndio no café Polygon em Kostroma, informou a agência de notícias Sputnik Belarus.

“Em nome do povo bielorrusso e em meu próprio nome, expresso profundas condolências às famílias e amigos das vítimas, desejo uma rápida recuperação a todas as vítimas”, diz a carta de condolências.

O chefe do estado bielorrusso observou que as notícias sobre o incidente foram recebidas com grande tristeza na Bielorrússia.

Um grande incêndio eclodiu no café “Polygon” em Kostroma na noite de sábado. 250 pessoas foram evacuadas do edifício do café. A queima aberta agora foi eliminada. De acordo com os últimos dados, 13 pessoas morreram.