Pyongyang dispara mais mísseis balísticos – Seul – CMIO

A Coreia do Norte lançou pelo menos mais quatro projéteis, enquanto os massivos exercícios militares EUA-Coreia do Sul continuam

A Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos de curto alcance no mar no sábado, de acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. Os foguetes teriam voado cerca de 130 quilômetros, atingindo uma altitude de 20 quilômetros.

Os lançamentos elevam para 30 o número total de testes de mísseis balísticos conduzidos por Pyongyang desde quarta-feira. As atividades intensificadas ocorrem enquanto os EUA e a Coreia do Sul continuam seus exercícios aéreos ‘Tempestade Vigilante’, que começaram na segunda-feira. Além de disparar mísseis balísticos, a Coreia do Norte realizou exercícios de artilharia de fogo real, juntamente com outros exercícios militares.













Originalmente programado para terminar na sexta-feira, os jogos de guerra foram estendidos por mais um dia, com Pyongyang denunciando a decisão como uma “erro irrevogável e terrível”. Na sexta-feira, Pyongyang enviou cerca de 180 caças ao norte da Linha de Demarcação Militar que separa as duas Coreias, em uma nova demonstração de força.

Os exercícios ‘Vigilant Storm’ deste ano envolvem cerca de 240 aeronaves militares e são os maiores até agora, de acordo com a Força Aérea dos EUA. O exercício conjunto EUA-Coreia do Sul foi realizado pela primeira vez em 2015 sob o nome de ‘Vigilant Ace’ e deveria ser realizado anualmente. Os exercícios foram suspensos em 2018, quando Seul tentou consertar os laços com Pyongyang.