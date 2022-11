Manifestantes paquistaneses entram em confronto com a polícia após ataque de ex-primeiro-ministro — CMIO

Imran Khan diz que retomará sua marcha na capital depois de se recuperar de seus ferimentos

Protestos contra uma suposta tentativa de assassinato contra o ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, continuaram em todo o país pelo segundo dia na sexta-feira.

Khan, que pede aos apoiadores que saiam às ruas desde que foi destituído do poder em uma votação parlamentar em abril, foi atacado na cidade de Wazirabad na quinta-feira.

Vários tiros foram disparados contra o político da oposição enquanto ele acenava para a multidão de um caminhão durante sua marcha de protesto em direção à capital Islamabad. Segundo os médicos, duas balas atingiram o ex-PM na perna, e os ferimentos não correm risco de vida.

Na sexta-feira, Khan gravou um discurso em vídeo do hospital, dizendo a seus apoiadores e membros de seu partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) que o tiroteio não afetou sua determinação de buscar uma eleição antecipada e exigir a renúncia do atual primeiro-ministro Shehbaz. Sharif. “Vou fazer um chamado para marchar em Islamabad assim que melhorar”, disse. ele prometeu.

O ex-primeiro-ministro acusou Sharif, juntamente com o ministro do Interior Rana Sanaullah e o oficial de inteligência major-general Faisal Nasser, de tentar matá-lo, mas não forneceu evidências para apoiar sua afirmação. O ataque de quinta-feira resultou em uma pessoa morta e outras 11 feridas, disse Khan.

A declaração de Khan veio quando os apoiadores estavam nas ruas, protestando pelo segundo dia.

Vários grandes comícios ocorreram na área metropolitana de Islamabad-Rawalpindi, com manifestantes carregando retratos de Khan e da bandeira nacional do Paquistão, enquanto cantavam slogans, incluindo: “Anunciar uma nova data de eleição.”

Os confrontos eclodiram perto da ponte Faizabad, na capital, com a tropa de choque usando gás lacrimogêneo e cassetetes para dispersar a multidão. As forças de segurança disseram que estavam agindo em resposta aos manifestantes que atacaram policiais com paus e pedras. “Muitos” manifestantes foram presos, de acordo com a agência de notícias Dawn.

Vídeos nas redes sociais mostraram uma multidão enfurecida reunida após o anoitecer do lado de fora do que se dizia ser o quartel-general do exército paquistanês em Rawalpindi.

As pessoas também se reuniram no local onde Khan foi baleado e pediram que sua marcha na capital fosse retomada imediatamente. “Não pode parar. As pessoas estão com muita raiva, vai ficar mais intenso”, disse. um dos ativistas disse à Reuters.

Em Lahore, capital do estado de Punjab, no leste do país, manifestantes incendiaram pneus de carros e bloquearam estradas. Testemunhas também viram pedras sendo arremessadas nos portões do gabinete do governador da província, destruindo câmeras de segurança e causando outros danos.

As estradas também foram bloqueadas na cidade de Peshawar, no noroeste, enquanto na cidade de Karachi, no sul, a polícia usou gás lacrimogêneo.

Khan, 70, é um ex-jogador de críquete que serviu como primeiro-ministro do Paquistão de 2018 até sua destituição do cargo após um voto de desconfiança em abril deste ano.