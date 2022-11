Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Os membros do Partido Republicano dos EUA estão cada vez mais opostos a ajudar a Ucrânia em meio à operação militar especial da Rússia, revela uma pesquisa conduzida pelo jornal americano The Wall Street Journal.

mais que os 6% no início de março. O artigo publicado na quinta-feira (3) detalha que 48% dos republicanos inquiridos acreditam que os EUA estão fazendo “demasiado” para ajudar a Ucrânia, contra apenas 6% na pesquisa realizada no início do ano. 30% de todas as pessoas (incluindo democratas) têm essa opinião,

Sobre o papel dos EUA em Kiev, 17% dos republicanos respondeu que o país não está fazendo o suficiente, novamente em contraste com os 61% relatados no início do ano.

Panorama internacional Apresentador dos EUA revela objetivos do Partido Democrata americano na Ucrânia

Entre as vozes que criticam o apoio militar enviado à Ucrânia está o congressista Kevin McCarthy, que crê que os EUA não podem dar “um cheque em branco” a Kiev enquanto este estiver com 31 trilhões de dólares em dívida.

do que o que é gasto em estradas e pontes dos EUA em um ano inteiro. O representante Madison Cawthorn também criticou a política externa, tendo dito em 16 de março que os EUA não deveriam ficar enredados em outra guerra, enquanto Thomas Massie acusou o Congresso de enviar mais dinheiro para a Ucrânia em seis meses

O congressista Greg Steube, que faz parte do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, também questionou o envio de armas para o território ucraniano, citando a falta de escrutínio sobre o fluxo. Os especialistas têm citado a importância do tema nos últimos meses, procurando evitar que elas caiam no mercado negro em países como o Iraque e o Afeganistão.

Os resultados da pesquisa chegam poucos dias antes das eleições do meio do termo, nas quais os republicanos procuram assumir o controle de uma ou ambas as câmaras do Congresso dos EUA, e em meio às reclamações sobre os altos níveis da inflação contra a administração de Joe Biden.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report