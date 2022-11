Os eleitores de Israel aproximam os ultranacionalistas radicais do poder – CMIO

Para voltar ao poder, Benjamin Netanyahu teve que fazer um acordo com um grupo conhecido por promover a supremacia e a segregação judaica

Enquanto Benjamin Netanyahu se prepara para formar o próximo governo israelense, a aliança ultranacionalista do Sionismo Religioso celebra sua própria ascensão ao poder, passando da periferia para o mainstream e, possivelmente, para o segundo grupo mais poderoso no governo. Isso representa uma perda para o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, e terá amplas consequências para os palestinos.

Os israelenses foram às urnas pela quinta vez em três anos na terça-feira, abrindo caminho para outro governo liderado por Benjamin Netanyahu, do Partido Likud. No entanto, o retorno ao poder do primeiro-ministro israelense mais antigo, ocorre em grande parte graças à ascensão da infame aliança ultranacionalista Sionismo Religioso, com a qual Netanyahu assinou um acordo prometendo cargos governamentais em troca de apoio. O sionismo religioso posteriormente emergiu como a terceira maior lista eleita para o parlamento de Israel, o Knesset. Isso significa que Benjamin Netanyahu ficará à mercê de políticos que antes eram conhecidos como marginais e rotulados como um “perigo para Israel” pelo editor-chefe do Jerusalem Post.













As duas figuras mais proeminentes do Sionismo Religioso são Itamar Ben-Gvir do Partido ‘Poder Judaico’ e Bezalel Smotrich do partido ‘União Nacional-Tkuma’. Itamar Ben-Gvir é discípulo do extremista ultranacionalista Meir Kahane, cujo partido Kach foi proibido de concorrer a uma cadeira no Knesset em 1988, por ser “manifestamente racista”, e que mais tarde foi rotulado de grupo terrorista por Tel Aviv e Washington. Ben-Gvir assumiu o partido ‘Poder Judaico’ de seu colega Ben-Zion Gopstein, que também foi proibido de concorrer ao Knesset por comentários racistas, e que atualmente lidera o grupo conhecido como Lehava, que defende a segregação e a prevenção de casamentos entre judeus e árabes. Ben-Gvir foi processado em Israel mais de 53 vezes, por sua própria admissão, por apoiar um grupo terrorista, por incitar o racismo e por violência contra árabes.

Bezalel Smotrich, por outro lado, defendeu a segregação de árabes e judeus nas maternidades e afirma que Deus ordena que os judeus não vendam suas casas para árabes. Smotrich foi rotulado por um importante órgão judaico do Reino Unido como promotor de uma “ideologia de ódio” e disse para deixar o Reino Unido, enquanto visitava as comunidades judaicas de lá. Da mesma forma, o partido Poder Judaico de Itamar Ben-Gvir foi no ano passado chamado “racista e repreensível” pelo Comitê Americano de Relações Públicas de Israel (AIPAC). O fato de publicações como o Jerusalem Post os chamarem de “fascista” e que grupos veementemente pró-Israel nos Estados Unidos e no Reino Unido rotularam essas figuras de racistas, dá uma ideia de quão divisivas elas são.

Tanto Smotrich quanto Ben-Gvir estão de olho em cargos ministeriais de alto escalão em qualquer governo liderado por Netanyahu, o que significa que não apenas a aliança do Sionismo Religioso terá o poder de influenciar grandemente as políticas do novo governo, mas provavelmente se esforçará para ser um participante ativo no gabinete. “Reafirmaremos a propriedade deste estado”, disse Ben-Gvir em um discurso depois que as pesquisas de boca de urna mostraram grandes ganhos para o Sionismo Religioso, que busca reformar o sistema legal de Israel e deportar cidadãos palestinos de Israel se mostrarem “deslealdade” ao Estado judeu. Do ponto de vista dos EUA, um funcionário do governo Biden teria dito a Israel Hayom news que eles eram contra que Itamar Ben-Gvir se tornasse ministro em qualquer governo israelense.













De acordo com uma análise publicada em ‘Foreign Policy’ e escrita por Shalom Lipner, que serviu no gabinete do primeiro-ministro israelense de 1990 a 2016, uma vitória majoritária para o bloco Netanyahu o colocaria à mercê dos ultranacionalistas do sionismo religioso e poderia causar um cisma entre Tel Aviv e Washington. O sionismo religioso também pressionará por outras prioridades políticas, incluindo penas de prisão de longo prazo para imigrantes ilegais, bem como a introdução da pena de morte para cidadãos palestinos de Israel que matam judeus israelenses e a revogação das cidadanias de palestinos-israelenses por atirarem pedras e Coquetéis molotov em judeus israelenses. Outra posição política controversa é o cancelamento de uma cláusula dentro da Lei de Retorno para Judeus, que atualmente dá direito a qualquer pessoa com um avô judeu a reivindicar a cidadania israelense, mesmo que não seja judia. Se esta emenda à Lei do Retorno Judaico for adotada pelo novo governo, isso poderá impactar muito a imigração para Israel de todo o mundo e pode causar uma reação das comunidades judaicas em todo o mundo.

O que foi amplamente encoberto, no entanto, é como esse governo israelense impactaria os palestinos na Autoridade Palestina (AP). Em setembro, o então primeiro-ministro israelense Yair Lapid falou na Assembleia Geral das Nações Unidas, alimentando a ideia de uma solução de dois Estados, assim como o presidente da AP Mahmoud Abbas e o presidente dos EUA Joe Biden. Yair Lapid e o então ministro da Defesa Benny Gantz estavam fazendo um esforço maior para fortalecer a AP na Cisjordânia, a fim de permitir que ela enfrentasse o crescente número de grupos palestinos armados no território ocupado. Se o governo de extrema-direita liderado por Netanyahu, que parece destinado a governar, for empossado, é provável que rejeite categoricamente qualquer conversa sobre uma solução de dois Estados.

O problema tanto para a Autoridade Palestina quanto para Israel é que ambos precisam um do outro para evitar que o levante armado na Cisjordânia cresça ainda mais. Se Mahmoud Abbas for esnobado por Netanyahu e a AP for estrangulada como resultado da influência do sionismo religioso, a Autoridade Palestina será forçada a lutar contra Israel ou enfrentar uma possível rebelião interna. Além disso, se a AP não puder ser eficaz contra movimentos palestinos de base, ONGs e grupos armados recém-formados, o exército israelense será forçado a fazer todo o trabalho pesado, o que significa escalada e ainda maior derramamento de sangue. Se combinarmos as políticas que podem estar a caminho para lidar com os palestinos sob ocupação, com as possíveis injustiças que podem ser cometidas contra os cidadãos palestinos de Israel, o palco pode estar montado para uma revolta palestina em grande escala. Não apenas o público israelense votou em um governo radical de direita, mas também pode ter votado por uma escalada maciça do conflito Palestina-Israel.