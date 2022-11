Queda de helicóptero na Itália deixa sete mortos

ROMA, 5 de novembro – RIA Novosti. Um helicóptero que transportava sete pessoas caiu na região da Apúlia, no sul da Itália, disse o vice-presidente da região, Rafaele Piemontese.

Um helicóptero Agusta A109 de uma empresa de transporte local decolou das Ilhas Tremiti, no Mar Adriático, nesta manhã, por volta das 9h20, horário local, e desapareceu do radar cerca de uma hora depois. As autoridades iniciaram uma operação de busca e salvamento.